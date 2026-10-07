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काशी के घाट पर अनोखा अनुष्ठान, 10 हजार अजन्मी बेटियों की आत्मा की शांति के लिए हुआ पिंडदान
दशास्वमेध घाट पर पितृपक्ष में कोख में मारी गईं 10 हजार कन्याओं की मुक्ति हेतु वैदिक आचार्यों ने पिंडदान व तर्पण कराया. डॉ. संतोष ओझा की यह पहल कन्या भ्रूण हत्या पर गहरा प्रहार है.
पिंडदान वाराणसी
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Published at : 07 Oct 2026 01:11 PM (IST)
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काशी में अनोखी अनुष्ठान: दशास्वमेध घाट पर 10 हजार अजन्मी बेटियों का हुआ पिंडदान, भावुक हुए लोग
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