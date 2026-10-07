हमारे समाज में बेटा पाने की चाहत और संकीर्ण मानसिकता के चलते कई परिवारों ने बरसों से अजन्मी बेटियों को जन्म लेने से पहले ही छीन लिया. सनातन परंपरा में पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, लेकिन काशी में हुआ यह अनुष्ठान उन मासूम कन्याओं के लिए था जो कभी इस धरती पर सांस भी नहीं ले सकीं. इस आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य समाज को कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ झकझोरना और जागरूक करना है.