सात फेरों और वचनों की स्मृति यात्रा (Photo Album)- विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, अग्नि के साक्षी में बंधा दो आत्माओं का पवित्र संगम है. पहली मुलाकात और सात वचनों से जुड़े पलों को एक एल्बम में संजोएं. हर तस्वीर के साथ लिखें कि कैसे उन्होंने सहधर्मिणी बनकर आपके घर को मंदिर बनाया. यह उपहार रिश्ते की पवित्र नींव को सदा जीवंत रखेगा.