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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोNashik Kumbh 2026: शाही स्नान तिथियां और ₹22K Cr का मेगा प्लान

Nashik Kumbh 2026: शाही स्नान तिथियां और ₹22K Cr का मेगा प्लान

Nashik Simhastha Kumbh 2026: अमृत स्नान तिथियां, 22,425 करोड़ का मेगा बजट, कुंभदूत AI पोर्टल और विकास कार्यों से जुड़े सभी बड़े अपडेट्स पढ़ें.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 31 Oct 2026 08:18 AM (IST)
Nashik Simhastha Kumbh 2026: अमृत स्नान तिथियां, 22,425 करोड़ का मेगा बजट, कुंभदूत AI पोर्टल और विकास कार्यों से जुड़े सभी बड़े अपडेट्स पढ़ें.

नासिक कुंभ मेला 2026

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शुभारंभ व समापन: नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ महापर्व 31 अक्टूबर 2026 को रामकुंड और कुशावर्त तीर्थ पर ध्वजारोहण से शुरू होकर 24 जुलाई 2028 तक चलेगा.
शुभारंभ व समापन: नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ महापर्व 31 अक्टूबर 2026 को रामकुंड और कुशावर्त तीर्थ पर ध्वजारोहण से शुरू होकर 24 जुलाई 2028 तक चलेगा.
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अमृत स्नान तिथियां: मुख्य शाही स्नान 2 अगस्त 2027 (सोमवती अमावस्या), 31 अगस्त 2027 (भाद्रपद अमावस्या) और 11-12 सितंबर 2027 को आयोजित होंगे.
अमृत स्नान तिथियां: मुख्य शाही स्नान 2 अगस्त 2027 (सोमवती अमावस्या), 31 अगस्त 2027 (भाद्रपद अमावस्या) और 11-12 सितंबर 2027 को आयोजित होंगे.
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मेगा बजट व इंफ्रास्ट्रक्चर: महाराष्ट्र सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 22,425 करोड़ रुपये के मेगा प्लान को मंजूरी दी है.
मेगा बजट व इंफ्रास्ट्रक्चर: महाराष्ट्र सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 22,425 करोड़ रुपये के मेगा प्लान को मंजूरी दी है.
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डिजिटल सुविधा व क्राउड मैनेजमेंट: तीर्थयात्रियों की मदद के लिए AI-आधारित 'कुंभदूत' पोर्टल लॉन्च किया गया है, जबकि भीड़ नियंत्रण की रणनीति IIM नागपुर तैयार करेगा.
डिजिटल सुविधा व क्राउड मैनेजमेंट: तीर्थयात्रियों की मदद के लिए AI-आधारित 'कुंभदूत' पोर्टल लॉन्च किया गया है, जबकि भीड़ नियंत्रण की रणनीति IIM नागपुर तैयार करेगा.
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हरित कुंभ पहल: गोदावरी स्वच्छता, सीवेज ट्रीटमेंट और पर्यावरण संरक्षण के तहत 50,000 पेड़ लगाने के साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर का सौंदर्यीकरण जारी है.
हरित कुंभ पहल: गोदावरी स्वच्छता, सीवेज ट्रीटमेंट और पर्यावरण संरक्षण के तहत 50,000 पेड़ लगाने के साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर का सौंदर्यीकरण जारी है.
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पर्यटन, सुरक्षा व स्थानीय चर्चाएं: ड्रोन और AI कैमरों से सुरक्षा, 'शिव-राम मार्ग' बस सेवा की शुरुआत, तथा तपोवन में पेड़ कटाई व व्यापारिक नियमों पर चर्चा जारी है.
पर्यटन, सुरक्षा व स्थानीय चर्चाएं: ड्रोन और AI कैमरों से सुरक्षा, 'शिव-राम मार्ग' बस सेवा की शुरुआत, तथा तपोवन में पेड़ कटाई व व्यापारिक नियमों पर चर्चा जारी है.
Published at : 31 Oct 2026 07:25 AM (IST)
Tags :
Nashik Kumbh Mela 2026 Simhastha Kumbh 2026 Dates Nashik Shahi Snan Dates 2027

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