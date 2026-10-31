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Nashik Kumbh 2026: शाही स्नान तिथियां और ₹22K Cr का मेगा प्लान
Nashik Simhastha Kumbh 2026: अमृत स्नान तिथियां, 22,425 करोड़ का मेगा बजट, कुंभदूत AI पोर्टल और विकास कार्यों से जुड़े सभी बड़े अपडेट्स पढ़ें.
नासिक कुंभ मेला 2026
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Published at : 31 Oct 2026 07:25 AM (IST)
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