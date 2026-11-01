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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपांचवें टी20 में ईशान किशन ने रचा इतिहास, सबसे तेज 2,000 रन; एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन

पांचवें टी20 में ईशान किशन ने रचा इतिहास, सबसे तेज 2,000 रन; एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन

Ishan Kishan Records: न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में ईशान किशन ने 32 गेंद में 61 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 2 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 01 Nov 2026 03:28 PM (IST)
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हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में ईशान किशन ने दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए. सैमसन और अभिषेक के जल्द आउट होने के बाद ईशान किशन ने 32 गेंद में 61 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 2000 रन पूरे किए. साथ ही एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए. 

पांचवें टी20 में ईशान किशन ने 32 गेंद में 61 रनों की पारी के दौरान 5 चौके और 5 छक्के लगाए. इस दौरान उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 2000 रन भी पूरे किए. ईशान ने 1,345 गेंद में 2,000 रनों का आंकड़ा छुआ. वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में तीसरे सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस रिकॉर्ड लिस्ट में अभिषेक शर्मा पहले नंबर पर और पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव दूसरे नंबर पर हैं. 

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सबसे तेज 2000 T20I रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज (गेंदों के लिहाज से)

अभिषेक शर्मा- 1024 गेंद
सूर्यकुमार यादव- 1164 गेंद
ईशान किशन- 1345

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बने ईशान 

ईशान किशन के नाम टी20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में किसी भारतीय द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हो गया है. उन्होंने 2026 में 1,165 रन बनाए हैं. उन्होंने 1 नवंबर, 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया. साल 2022 में सूर्यकुमार यादव ने 1,164 रन बनाए थे. ईशान किशन ने अब सूर्यकुमार यादव के इस अटूट रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

पांचवें टी20 में भारत ने दिया 192 रनों का लक्ष्य

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने के बाद भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 192 रनों का लक्ष्य दिया है. भारत के लिए ईशान किशन ने 32 गेंद में 61 रनों की तूफानी पारी खेली. कप्तान श्रेयस अय्यर ने 23 गेंद में ताबड़तोड़ 50 रन बनाए. न्यूजीलैंड के लिए एडम मिल्ने ने 4 विकेट झटके. भारतीय टीम पहले ही सीरीज जीत चुकी है.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 01 Nov 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
INDIA VS NEW ZEALAND ISHAN KISHAN IND Vs NZ 5th T20
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