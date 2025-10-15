एक्सप्लोरर
Premanand Maharaj: क्या काउंटर मशीन से नाम जप करना सही या गलत? जानिए प्रेमानंद महाराज का जवाब!
Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज के एक प्रवचन में भक्त ने उनसे सवाल पूछा की काउटंर मशीन से नाम जप करने से वह लाभ नहीं मिल पाता, जो लाभ माला में मिलता है. तो जानिए महाराज ने क्या उत्तर दिया?
प्रेमानंद महाराज
Published at : 15 Oct 2025 07:22 PM (IST)
Tags :Tulsi Mala Premanand Maharaj
धर्म
