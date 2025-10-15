महाराज जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा की, नाम जप के लिए काउंटर मशीन का उपयोग करने में कोई हानि नहीं है. क्योंकि नाप जप आपकी जुबान कर रही है ना की काउंटर. यह तो सिर्फ गिनती का माध्यम है. महाराज जी ने सुझाव दिया कि अगर कोई व्यक्ति माला का उपयोग नहीं कर सकता तो काउंटर का उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है.