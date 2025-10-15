हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Premanand Maharaj: क्या काउंटर मशीन से नाम जप करना सही या गलत? जानिए प्रेमानंद महाराज का जवाब!

Premanand Maharaj: क्या काउंटर मशीन से नाम जप करना सही या गलत? जानिए प्रेमानंद महाराज का जवाब!

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज के एक प्रवचन में भक्त ने उनसे सवाल पूछा की काउटंर मशीन से नाम जप करने से वह लाभ नहीं मिल पाता, जो लाभ माला में मिलता है. तो जानिए महाराज ने क्या उत्तर दिया?

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 15 Oct 2025 07:22 PM (IST)
Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज के एक प्रवचन में भक्त ने उनसे सवाल पूछा की काउटंर मशीन से नाम जप करने से वह लाभ नहीं मिल पाता, जो लाभ माला में मिलता है. तो जानिए महाराज ने क्या उत्तर दिया?

प्रेमानंद महाराज

1/5
प्रेमानंद महाराज से हाल ही में एकांतिक वर्तालाप में भक्त ने सवाल पूछा की, क्या जो लाभ माला जप से मिलता है, वो काउंचर मशीन से भी मिलता है? माला से जप करते समय व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके, भगवान के नाम में पूरे तरीके से डूबा रहता है, जिससे आध्यात्मिक लाभ अधिक मिलता है.
प्रेमानंद महाराज से हाल ही में एकांतिक वर्तालाप में भक्त ने सवाल पूछा की, क्या जो लाभ माला जप से मिलता है, वो काउंचर मशीन से भी मिलता है? माला से जप करते समय व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके, भगवान के नाम में पूरे तरीके से डूबा रहता है, जिससे आध्यात्मिक लाभ अधिक मिलता है.
2/5
महाराज जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा की, नाम जप के लिए काउंटर मशीन का उपयोग करने में कोई हानि नहीं है. क्योंकि नाप जप आपकी जुबान कर रही है ना की काउंटर. यह तो सिर्फ गिनती का माध्यम है. महाराज जी ने सुझाव दिया कि अगर कोई व्यक्ति माला का उपयोग नहीं कर सकता तो काउंटर का उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है.
महाराज जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा की, नाम जप के लिए काउंटर मशीन का उपयोग करने में कोई हानि नहीं है. क्योंकि नाप जप आपकी जुबान कर रही है ना की काउंटर. यह तो सिर्फ गिनती का माध्यम है. महाराज जी ने सुझाव दिया कि अगर कोई व्यक्ति माला का उपयोग नहीं कर सकता तो काउंटर का उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है.
3/5
प्रेमानंद जी ने यह भी बताया की काउंटर या माला आपका कल्याण नहीं करेंगे. जब तक आप नाम जप नहीं करते. यह सिर्फ आधार है कि आपने कितना नाम जप किया है. उन्होंने कहा की तुलसी की माला का अपना एक महत्व है, लेकिन हर व्यक्ति हर समय माला हाथ में लेकर मंत्र जाप नहीं कर सकता.
प्रेमानंद जी ने यह भी बताया की काउंटर या माला आपका कल्याण नहीं करेंगे. जब तक आप नाम जप नहीं करते. यह सिर्फ आधार है कि आपने कितना नाम जप किया है. उन्होंने कहा की तुलसी की माला का अपना एक महत्व है, लेकिन हर व्यक्ति हर समय माला हाथ में लेकर मंत्र जाप नहीं कर सकता.
4/5
शास्त्रों में माला जप के अपने कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है. अगर आप माला जप रहें है तो आपको लगातार 108 बार जाप करना ही होगा. मगर काउंटर के साथ ऐसा नहीं है.
शास्त्रों में माला जप के अपने कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है. अगर आप माला जप रहें है तो आपको लगातार 108 बार जाप करना ही होगा. मगर काउंटर के साथ ऐसा नहीं है.
5/5
काउंटर मशीन से नाम जाप करते वक्त अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में है या उसे कोई काम आ गया तो आप 10 बार नाम जप करके भी दोबारा से शुरू कर सकते हैं. मगर माला में ऐसा नहीं. इसलिए महाराज जी कहते हैं की खूब नाम जप करें इससे कोई दिक्कत नहीं है. मगर आप कहीं पर माला जाप कर पाएं तो करना चाहिए.
काउंटर मशीन से नाम जाप करते वक्त अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में है या उसे कोई काम आ गया तो आप 10 बार नाम जप करके भी दोबारा से शुरू कर सकते हैं. मगर माला में ऐसा नहीं. इसलिए महाराज जी कहते हैं की खूब नाम जप करें इससे कोई दिक्कत नहीं है. मगर आप कहीं पर माला जाप कर पाएं तो करना चाहिए.
Published at : 15 Oct 2025 07:22 PM (IST)
Tulsi Mala Premanand Maharaj

Embed widget