Mangla gauri vrat 2026: सुहाग की लंबी उम्र के लिए जानें इस व्रत से जुड़ी 6 खास बातें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत करने से दांपत्य जीवन में मधुरता आती है, परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है. यह आस्था और श्रद्धा का पर्व है, इसलिए इसके फल को धार्मिक विश्वास के रूप में ही देखा जाता है.