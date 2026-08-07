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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलगंजापन रोकने के लिए सलमान खान ने कराई PRP थेरेपी, इसमें कितना खर्चा?

गंजापन रोकने के लिए सलमान खान ने कराई PRP थेरेपी, इसमें कितना खर्चा?

Salman Khan Hair fall Treatment : सलमान खान ने भी कराई थी PRP थेरेपी, जानिए बाल झड़ने में यह ट्रीटमेंट कितना कारगर माना जाता है और इसे कराने में कितना खर्च आता है

Written By : एबीपी लाइव, एबीपी लाइव |  Edited By: भूमिका पंवार |  Updated at : 07 Aug 2026 04:39 PM (IST)
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Salman Khan PRP Therapy: बाल झड़ना आजकल आम समस्या बन चुकी है. इसकी एक बड़ी वजह खराब लाइफस्टाइल, असंतुलित खानपान, तनाव और पोषण की कमी मानी जाती है. ऐसे में कई लोग हेयरफॉल को कम करने के लिए PRP थेरेपी का सहारा ले रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेता सलमान खान ने भी बालों से जुड़ी समस्या के लिए PRP थेरेपी करवाई थी.

सलमान खान ने जब ये यह थेरेपी कराई है, यह ट्रीटमेंट तब से चर्चा का विषय बना हुआ है. अगर आप भी बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं और PRP थेरेपी करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आइये जानते हैं PRP थेरेपी क्या है, यह कैसे काम करती है, इसके फायदे और इसे करवाने में कितना खर्चा आता है?

PRP थेरेपी क्या है 

PRP थेरेपी यानी Platelate Rich Plasma एक आधुनिक हेयर ट्रीटमेंट है, जिसमे मरीज के अपने खून का इस्तेमाल किया जाता है. सबसे पहले मरीज के शरीर से थोड़ी मात्रा में खून लिया जाता है इसके बाद मशीन की मदद से उस खून में मौजूद प्लेटलेट्स को अलग किया जाता है फिर इन्हें सिर की त्वचा स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है. माना जाता है कि इससे हेयर फॉलिकल्स को पोषण मिलता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे हेयर फॉल की समस्या से राहत मिलती है.

PRP थेरेपी कराने में कितना खर्च आता है

भारत में PRP थेरेपी का खर्च शहर, अस्पताल, क्लिनिक और डॉक्टर के अनुभव के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. आमतौर पर एक सिटिंग की कीमत 3,000 से 10,000 रुपये के बीच होती है. बेहतर परिणाम के लिए डॉक्टर अक्सर 3 से 6 सिटिंग्स कराने की सलाह देते हैं. ऐसे में पूरे ट्रीटमेंट पर 15,000 से 60,000 रुपये या इससे अधिक का खर्च आ सकता है. अगर यह थेरेपी किसी बड़े शहर या प्रीमियम क्लिनिक में कराई जाती है, तो इसकी कीमत और भी ज्यादा हो सकती है. इसलिए इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर से कुल खर्च और सिटिंग्स की जानकारी लेना जरूरी है.

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हेयर फॉल को रोकने में कितनी असरदार है PRP थेरेपी

विशेषज्ञों के अनुसार, PRP थेरेपी कमजोर हो चुके हेयर फॉलिकल्स को सक्रिय करने में मदद करती है. इससे बाल झड़ने की गति कम हो सकती है और नए बाल उगने की संभावना बढ़ सकती है. हालांकि, इसका असर हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकता है. बेहतर परिणाम के लिए डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार कई सिटिंग्स की सलाह देते हैं.

क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं

PRP थेरेपी में मरीज के अपने खून का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है. फिर भी कुछ लोगों को इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का दर्द, सूजन, लालपन या कुछ समय के लिए असहजता महसूस हो सकती है. अगर यह प्रक्रिया किसी अनुभवी डॉक्टर से कराई जाए, तो गंभीर जोखिम की संभावना काफी कम रहती है. अगर आप PRP थेरेपी कराने की योजना बना रहे हैं तो पहले किसी योग्य डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं. साथ ही, किसी प्रमाणित क्लिनिक का ही चयन करें. डॉक्टर को अपनी मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जी या पहले से चल रही दवाओं की जानकारी देना भी जरूरी है, ताकि इलाज सुरक्षित तरीके से किया जा सके.

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Published at : 07 Aug 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Hair Loss PRP Therapy PRP Therapy Cost Baldness Treatment
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