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Sawan Somwar 2026: सावन सोमवार व्रत के समय आ जाए पीरियड्स तो क्या टूट जाता है उपवास, क्या है नियम
Sawan Somwar Vrat 2026: सावन शुरू हो गया है. 3 अगस्त को पहला सावन सोमवार है. कई बार व्रत रखने के बाद अचानक स्त्रियों को पीरियड्स आ जाते हैं, उसके बाद क्या व्रत जारी रखना चाहिए, क्या है नियम.
सावन सोमवार 2026
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Published at : 30 Jul 2026 01:36 PM (IST)
Tags :Sawan Somwar 2026 Sawan 2026
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