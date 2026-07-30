पीरियड्स में व्रत जारी रख सकती हैं लेकिन शिवलिंग का स्पर्श, जलाभिषेक, पूजन की सामग्री को न छुएं, मंदिर में जाकर पूजा या हवन न करें.नित्यकर्म पूजा पुस्तक, धर्मसिंधु और निर्णय सिंधु में रजस्वला स्त्री के लिए कुछ धार्मिक कर्मों से विराम रखने का वर्णन मिलता है.