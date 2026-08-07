मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलIRCTC Japan Tour Package: कम बजट में करें जापान की सैर! IRCTC लाया 10 दिन का स्पेशल पैकेज

IRCTC Japan Tour Package: कम बजट में करें जापान की सैर! IRCTC लाया 10 दिन का स्पेशल पैकेज

Japan Tour Cost: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने भारतीय यात्रियों के लिए 10 दिन और 9 रात का जापान टूर पैकेज लॉन्च किया है. यह ग्रुप टूर 6 सितंबर को दिल्ली से रवाना होगा.

Written By : सोनम |  Updated at : 07 Aug 2026 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

Japan Tour Package From Delhi IRCTC: अगर आप लंबे समय से जापान घूमने का सपना देख रहे हैं, लेकिन यात्रा की प्लानिंग, वीजा, होटल और लोकल ट्रांसपोर्ट जैसी चीजों को लेकर असमंजस में हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने भारतीय यात्रियों के लिए 10 दिन और 9 रात का जापान टूर पैकेज लॉन्च किया है. यह ग्रुप टूर 6 सितंबर को दिल्ली से रवाना होगा और 15 सितंबर को वापस लौटेगा. इस दौरान यात्रियों को जापान के कई मशहूर शहरों और पर्यटन स्थलों को करीब से देखने का मौका मिलेगा.

कितना है पैकेज का किराया?

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन  के मुताबिक, ट्रिपल शेयरिंग के आधार पर प्रति व्यक्ति पैकेज की कीमत 3,45,999 रुपये रखी गई है. ट्विन शेयरिंग के लिए यह 3,49,999 रुपये है, जबकि सिंगल ऑक्यूपेंसी चुनने पर 4,73,999 रुपये खर्च करने होंगे. 5 से 11 साल के बच्चों के लिए भी अलग किराया तय किया गया है. बेड के साथ पैकेज की कीमत 2,92,499 रुपये और बिना बेड के 2,63,999 रुपये है.


IRCTC Japan Tour Package: कम बजट में करें जापान की सैर! IRCTC लाया 10 दिन का स्पेशल पैकेज

पैकेज में क्या-क्या शामिल है?

इस टूर पैकेज में आने-जाने की इकोनॉमी क्लास फ्लाइट, फोर स्टार होटलों में ठहरने की सुविधा, जापान का टूरिस्ट वीजा, रोजाना नाश्ता, दोपहर और रात का खाना, एयरपोर्ट ट्रांसफर, एयर कंडीशंड कोच से साइटसीइंग, 70 वर्ष से कम उम्र के यात्रियों के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस, अंग्रेजी बोलने वाला टूर गाइड और सभी लागू टैक्स शामिल हैं. यात्रा दिल्ली से टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट तक होगी. हालांकि, एयरलाइन के संचालन के अनुसार फ्लाइट के समय में बदलाव संभव है, जिससे यात्रा कार्यक्रम में भी थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है.

किन-किन जगहों पर घूमने का मिलेगा मौका?

इस टूर में जापान की आधुनिक तकनीक और पारंपरिक संस्कृति दोनों का अनुभव कराया जाएगा. टोक्यो में पर्यटक असाकुसा मंदिर, नाकामिसे शॉपिंग स्ट्रीट, उएनो पार्क, ओडाइबा और मशहूर डिजिटल आर्ट म्यूजियम टीमलैब प्लैनेट्स देखेंगे. मौसम अनुकूल रहने पर माउंट फूजी के फिफ्थ स्टेशन तक भी ले जाया जाएगा. अगर मौसम खराब हुआ तो उसकी जगह ओशिनो हक्काई का भ्रमण कराया जाएगा. इसके अलावा हाकोने रोपवे, ओवाकुदानी वैली, लेक आशी में पाइरेट शिप क्रूज, टोयोटा म्यूजियम और SCMAGLEV रेलवे म्यूजियम भी यात्रा का हिस्सा हैं. यात्रियों को जापान की विश्व प्रसिद्ध शिंकानसेन बुलेट ट्रेन में सफर करने का भी अवसर मिलेगा.


IRCTC Japan Tour Package: कम बजट में करें जापान की सैर! IRCTC लाया 10 दिन का स्पेशल पैकेजइसे भी पढ़ें- Bihar Bhawan Canteen: 15 में परांठा और 20 में मिठाई, देखें बिहार भवन कैंटीन की रेट लिस्ट

इन शहरों की भी होगी सैर

यात्रा के दौरान क्योटो में अराशियामा बांस वन, किंकाकु-जी मंदिर और फुशिमी इनारी ताइशा जैसे ऐतिहासिक स्थल दिखाए जाएंगे. ओसाका में प्रसिद्ध ओसाका कैसल और स्थानीय खानपान का अनुभव मिलेगा, जबकि नारा में टोडाइ-जी मंदिर और खुले में घूमते हिरण पर्यटकों का आकर्षण होंगे. हिरोशिमा में पीस मेमोरियल पार्क, मियाजिमा द्वीप और इत्सुकुशिमा श्राइन का भ्रमण कराया जाएगा, जहां पर्यटक जापान के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जान सकेंगे.

यात्रा से पहले किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के अनुसार, यात्रियों का पासपोर्ट वापसी की तारीख से कम से कम छह महीने तक वैध होना चाहिए. इसके अलावा जापान का वीजा पाने के लिए पैन कार्ड, बैंक और आय से जुड़े दस्तावेज तथा रोजगार संबंधी जरूरी कागजात भी जमा करने होंगे.

क्या ग्रुप टूर हर किसी के लिए सही विकल्प है?

ट्रैवल कंसल्टेंट और सिक्किम एक्सपेडिशंस के सीईओ डीके घटानी का कहना है कि जो लोग पहली बार जापान जा रहे हैं, उनके लिए एस्कॉर्टेड ग्रुप टूर काफी सुविधाजनक साबित हो सकता है. इसमें होटल, लोकल ट्रांसपोर्ट, साइटसीइंग और गाइड जैसी व्यवस्थाएं पहले से तय रहती हैं, जिससे भाषा और नए माहौल की चिंता काफी हद तक खत्म हो जाती है. हालांकि, ऐसे टूर की सबसे बड़ी सीमा यह है कि पूरा कार्यक्रम पहले से तय होता है. ऐसे में अपनी पसंद की जगहों पर ज्यादा समय बिताने या स्थानीय कैफे, बाजार और गलियों को आराम से घूमने की आजादी कम मिलती है. इसलिए पैकेज बुक करने से पहले यह जरूर देखें कि इसमें फ्लाइट, वीजा, होटल, भोजन, टिकट, लोकल ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और टैक्स जैसी कौन-कौन सी सुविधाएं शामिल हैं और क्या इसकी कीमत आपके बजट के हिसाब से सही बैठती है.

जापान जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए जरूरी सलाह

यात्रा के दौरान आरामदायक जूते, हल्के गर्म कपड़े, रेन जैकेट और एक छोटा छाता साथ रखें, क्योंकि मौसम अचानक बदल सकता है. इसके अलावा जापान की स्थानीय संस्कृति का सम्मान करना भी जरूरी है. सार्वजनिक परिवहन में धीरे बात करें, लाइन का पालन करें, साफ-सफाई का ध्यान रखें और मंदिरों व सार्वजनिक स्थानों के नियमों का सम्मान करें.

इसे भी पढ़ें: China Visa-Free Entry : विदेश घूमने का प्लान है? चीन ला सकता है Visa-Free एंट्री का नया नियम

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
IRCTC International Tour IRCTC Japan Tour Package Japan Tour Package 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रैवल
IRCTC Japan Tour Package: कम बजट में करें जापान की सैर! IRCTC लाया 10 दिन का स्पेशल पैकेज
कम बजट में करें जापान की सैर! IRCTC लाया 10 दिन का स्पेशल पैकेज
ट्रैवल
Ayodhya Ram Mandir Tatkal Pass: राम मंदिर में VIP दर्शन बंद, अब ऐसे बुक करें तत्काल पास
राम मंदिर में VIP दर्शन बंद, अब ऐसे बुक करें तत्काल पास
ट्रैवल
India First High Altitude Ladakh Safari : लद्दाख में शुरू होगी भारत की पहली हाई-एल्टीट्यूड सफारी, जानें क्या है खास?
लद्दाख में शुरू होगी भारत की पहली हाई-एल्टीट्यूड सफारी, जानें क्या है खास?
ट्रैवल
सोनम वांगचुक ने दिल्ली-श्रीनगर वंदे भारत में किया सफर, बोले- इंडियन रेलवे पर गर्व
सोनम वांगचुक ने दिल्ली-श्रीनगर वंदे भारत में किया सफर, बोले- इंडियन रेलवे पर गर्व
Advertisement

वीडियोज

R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए गंभीर आरोप, Khesari Lal Yadav को भी दिया जवाब
Bhojpuri Bawaal में Pawan Singh ने छोड़ा शो, Amrapali Dubey और Kajal Raghwani में बड़ी बहस
Bollywood News: उल्टा पड़ा दांव! 'आवारापन 2' के मेकर्स का ही दांव पड़ा उन पर भारी, घिरे विवादों में! (07.06.26)
Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन? MPs को व्हीप जारी, NDA के भी निर्देश
लोकसभा में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन? MPs को व्हीप जारी, NDA के भी निर्देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद के बेटे उमर और अली को कोर्ट से राहत, छोटे भाई आबान के जनाजे में हो सकेंगे शामिल
अतीक अहमद के बेटे उमर और अली को कोर्ट से राहत, छोटे भाई आबान के जनाजे में हो सकेंगे शामिल
इंडिया
पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ
पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ
क्रिकेट
रिटायरमेंट के 7वें दिन छलका रहाणे का दर्द, बोले- 'पानी पिलाने में...'
रिटायरमेंट के 7वें दिन छलका रहाणे का दर्द, बोले- 'पानी पिलाने में...'
बॉलीवुड
Spider Man BO: ‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' से RRR तक 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' सहित 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा को फटकार, 'क्या आपको अंडों से...'
SC पहुंची महुआ मोइत्रा को फटकार, 'क्या आपको अंडों से डर लगता है?
इंडिया
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
Embed widget