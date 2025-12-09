Motivational Quotes: जो मिला है उसकी कद्र करो, कृतज्ञता का पाठ सिखाती नेहा सारस्वत

नेहा सारस्वत का सबसे फेमस अनमोल विचार है, "मुस्कान भले ही छोटा सा शब्द है, पर यह इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह तनाव कम करती है, रिश्तों को मजबूत करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, दूसरों को सकारात्मकता देती है और मुश्किल समय में भी उम्मीद जगाती है; यह एक 'जादुई' क्रिया है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है.