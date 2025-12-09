एक्सप्लोरर
Motivational Quotes: जो मिला है उसकी कद्र करो, कृतज्ञता का पाठ सिखाती नेहा सारस्वत
Motivational Quotes: भारत की प्रसिद्ध महिला कथावाचक नेहा सारस्वत भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त हैं. वह सिर्फ अपने कथा के लिए ही नहीं, बल्कि उनके मोटिवेशनल कोट्स ने लाखों लोगों की जिंदगी को संवारा है.
नेहा सारस्वत
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 09 Dec 2025 06:40 AM (IST)
धर्म
6 Photos
क्या आपके डोरमैट पर भी लिखा है ‘Welcome’? जानें कब ये बिगाड़ सकता है आपके घर की एनर्जी
धर्म
8 Photos
जापान में भी पूजे जाते हैं हिंदू देवी-देवता! जानें शिवजी और मां सरस्वती के अनोखे जापानी नाम
धर्म
5 Photos
नैमिषारण्य कलयुग से मुक्त धरती का एकमात्र स्थान! जिसके दर्शन के बिना अधूरी है चारधाम यात्रा
धर्म
6 Photos
प्राचीन भारत में कुत्तों के प्यार और सम्मान की कहानी! ऋग्वेद से लेकर महाभारत तक छोड़ी अपनी छाप
धर्म
8 Photos
प्राचीन भारत में पतियों के 7 प्रकार, जानिए आप आपका पति किस श्रेणी में आता है? देखें फोटो
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'असली वजह क्या थी, अभी बता पाना मुश्किल', DGCA के कारण बताओ नोटिस का इंडिगो ने भेजा जवाब
बिहार
बिहार में बड़े स्तर पर IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के DM भी बदले
इंडिया
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
क्रिकेट
इतिहास रचने से 1 विकेट दूर जसप्रीत बुमराह, बन जाएंगे ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion