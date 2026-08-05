बगैर गलाए भी आसानी से बनेगी छोले की सब्जी, इस ट्रिक को आजमाएं

How To Cook Chole Without Soaking: छोले की सब्जी उत्तर भारत की सबसे पसंदीदा डिश में से एक है. शादी-पार्टी से लेकर घर में मेहमान आने तक, खाने के मेन्यू में छोले अक्सर शामिल किए जाते हैं. गर्मागर्म भटूरे के साथ छोले का स्वाद सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इसे नान, रोटी, चावल या ब्रेड के साथ भी खाया जा सकता है. घर पर छोले बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी तैयारी में लगने वाला समय कई बार परेशानी बन जाता है.

दरअसल, छोले बनाने से पहले इन्हें आमतौर पर रातभर पानी में भिगोकर रखा जाता है. इससे छोले फूल जाते हैं और प्रेशर कुकर में जल्दी नरम हो जाते हैं. परेशानी तब होती है जब अचानक छोले खाने का मन हो या घर पर मेहमान आ जाएं और छोले पहले से भिगोकर न रखे हों. ऐसे में अगले दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है. एक आसान ट्रिक की मदद से बिना रातभर भिगोए भी छोले तैयार किए जा सकते हैं.

बिना भिगोए कैसे नरम होंगे छोले?

इस तरीके में छोले को रातभर पानी में रखने के बजाय पहले गर्म पानी में उबाला जाता है और फिर इसमें एकदम ठंडा पानी डाला जाता है. इसके बाद प्रेशर कुकर में छोले पकाए जाते हैं. इससे लंबे समय तक भिगोकर रखने की जरूरत नहीं पड़ती और उसी दिन छोले की सब्जी बनाई जा सकती है.

हालांकि छोले कितनी जल्दी नरम होंगे, यह उनकी क्वालिटी और कितने पुराने हैं, इस पर भी निर्भर कर सकता है. इसलिए प्रेशर कुकर खोलने के बाद एक छोला दबाकर जरूर देखें. अगर वह आसानी से दब रहा है तो सब्जी बनाने के लिए तैयार है. जरूरत पड़ने पर इसे कुछ और देर प्रेशर कुकर में पकाया जा सकता है.

छोले बनाने के लिए सामग्री

इस रेसिपी के लिए एक कप छोले लें. इसके अलावा करीब डेढ़ गिलास बर्फ जैसा ठंडा पानी, एक बड़ा चम्मच वेजिटेबल ऑयल, एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच सरसों, दो साबुत लाल मिर्च, तीन लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और दो तेजपत्ते की जरूरत होगी.

मसाला तैयार करने के लिए एक छोटा चम्मच बारीक कटा अदरक, दो छोटे चम्मच कटा लहसुन, दो हरी मिर्च, एक कप बारीक कटा प्याज और दो कप बारीक कटे टमाटर लें. इसके साथ एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, दो छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और करीब दो छोटे चम्मच नमक रखें. स्वाद बढ़ाने के लिए दो छोटे चम्मच नींबू का रस, थोड़ा हरा धनिया और मक्खन भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

सबसे पहले अपनाएं ये ट्रिक

प्रेशर कुकर में बिना भिगोए हुए एक कप छोले डालें. इसमें करीब आधा गिलास सामान्य तापमान वाला पानी और एक छोटा चम्मच नमक डाल दें. अब कुकर को बिना ढक्कन लगाए तेज आंच पर रखें और पानी को अच्छी तरह उबलने दें.





छोले को इसी तरह लगभग 9 से 10 मिनट तक तेज उबाल आने दें. इसके बाद इसमें करीब डेढ़ गिलास बर्फ जैसा ठंडा पानी डालें. अब तुरंत प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दें और छोले को पकने दें.

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लगभग 13 से 14 सीटी आने के बाद गैस बंद कर दें. प्रेशर को खुद निकलने दें और तुरंत कुकर खोलने की कोशिश न करें. प्रेशर पूरी तरह खत्म होने के बाद ढक्कन खोलें और एक-दो छोले दबाकर देखें. अगर छोले नरम हो चुके हैं तो आगे सब्जी तैयार की जा सकती है.

ऐसे तैयार करें छोले का मसाला

जब छोले प्रेशर कुकर में पक रहे हों, तब दूसरी तरफ उनका मसाला तैयार कर लें. एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल डालकर मध्यम आंच पर गर्म करें. इसमें जीरा, सरसों, साबुत लाल मिर्च, लौंग, दालचीनी और तेजपत्ता डालें. अब बारीक कटा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर करीब एक मिनट तक पकाएं. इसके बाद बारीक कटा प्याज डाल दें. प्याज नरम होने तक इसे मध्यम आंच पर पकाएं.





प्याज नरम होने के बाद बारीक कटे टमाटर डालें. इसके साथ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. मसाले को मध्यम से धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक टमाटर पूरी तरह नरम न हो जाएं और मसाला तेल छोड़ने लगे.

अब तैयार होंगे बिना भिगोए छोले

मसाला अच्छी तरह पकने के बाद प्रेशर कुकर में उबले हुए छोले इसमें डाल दें. छोले के साथ कुकर में बचा हुआ पानी भी डालें, क्योंकि इससे सब्जी की ग्रेवी तैयार करने में मदद मिलेगी. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर मध्यम आंच पर करीब 6 से 8 मिनट तक पकाएं. अगर आपको छोले की ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी पसंद है तो कुछ छोले चम्मच की मदद से हल्के मैश भी कर सकते हैं. आखिर में नींबू का रस डालें. स्वाद को थोड़ा रिच बनाने के लिए मक्खन भी मिलाया जा सकता है. गैस बंद करने के बाद ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालें. इस तरह बिना रातभर पानी में भिगोए भी छोले की सब्जी तैयार हो जाएगी. इसे भटूरे, रोटी, नान, चावल और दही के साथ गर्मागर्म परोसा जा सकता है.

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