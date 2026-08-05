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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी का दावा, 'महिला प्रदर्शनकारियों के घर भेजे गए गुंडे, माफी की जरूरत नहीं'

राहुल गांधी का दावा, 'महिला प्रदर्शनकारियों के घर भेजे गए गुंडे, माफी की जरूरत नहीं'

राहुल गांधी ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों के ऊपर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के मुद्देदे पर श के कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों के साथदस जनपथ पर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 05 Aug 2026 06:10 PM (IST)
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लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्रालय को न सिर्फ जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बल्कि जवाबदेही की मांग को लेकर पूरी तरह से फायर मोड में हैं. 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों के ऊपर दिल्ली पुलिस की बर्बर कार्रवाई और देश के अन्य शहरों में हुई पुलिसिया कार्रवाई के मामले में राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर दस जनपथ पर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उनके साथ मुंबई की चर्चित प्रदर्शनकारी रिया अहीर और अन्य प्रदर्शनकारी भी मौजूद रहे.

राहुल ने कहा, 'अलग-अलग राज्यों से आए युवा प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी बैठक हुई. उन्होंने हजारों प्रदर्शनकारियों को बधाई देते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान उन्होंने किसी के खिलाफ हिंसा नहीं की.  प्रदर्शनकारियों को धमकाया गया और उन पर लाठीचार्ज किया गया. मुझे आप सभी पर गर्व है. आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कुछ भी गलत नहीं किया.' 

राहुल ने मौजूद छात्रों की उपस्थिति में कहा, 'इनका कहना है कि इन्होंने हिंसा नहीं की, लेकिन इनपर हमला किया जा रहा है. इन पर लाठियां चलाई गई. बहुत अच्छा लगा, जब अन्याय होता है. चाहे किसी पर भी अन्याय हो, तो नागरिकता पर हमारी जिम्मेदारी है. उस व्यक्ति की हम रक्षा करें. मुझे इन सभी लोगों पर गर्व है, जिन भी लोगों ने यह किया है. आपने कुछ गलत नहीं किया है. आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है. किसी से भी क्योंकि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है. 15 साल की बच्ची के घर पर गुंडे भेजना और इससे माफी मंगवाना बिल्कुल भी सही नहीं है.'

राहुल गांधी ने कहा कि यह बच्चे बहुत हिम्मती है कि बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसे मीडिया के सामने आ कर बात कर सकें.

मुंबई की प्रदर्शनकारी रिया अहीर ने क्या कहा है? 
रिया अहीर ने कहा, 'मैं वह लड़की हूं, जिन्होंने 20 बच्चों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए जाने से रोका था. मीडिया से अपील है कि आप अपना नैरेटिव बदलें. लेकिन जो भी मैंने किया, उसकी वजह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है. यह एक अपराध है, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने सोशल मीडिया पर मेरे बारे में पोस्टर लगाकर गलत गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं. 140 रुपए में अपनी बॉडी बेच रही हूं. उनके दिमाग में कितनी गंदगी है, जो यह बोल रहे हैं. 27 जुलाई को मैंने इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन आज तक मुझे FIR की कॉपी भी नहीं मिली है. ना यह बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं और ना यह बेटियों को बचने दे रहे हैं.'

नूतन टोप्पो का दावा- पेलेट गन से चोटिल हुई थीं 
एक अन्य प्रदर्शनकारी नूतन टेम्पो ने कहा, 'मैंने अपनी आंखों से देखा था पलेट गन. हमारी तरफ ही गन की हुई थी और जैसे ही मैं मुड़ी वैसे ही मुझे पीछे से बंदूक से फायर किया गया और मुझे अच्छे से पता है कि मुझे पलेट गन से ही चोट लगी. जब जब अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होने का मौका मिलेगा, हम खड़े होंगे.'

फराह नाज बोलीं- हमें बुरी तरीके से मारा

फराह नाज ने कहा, 'बीते 20 जुलाई को हम शांतिपूर्वक तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने हमें बहुत बुरी तरीके से मारा और घायल करने के बाद हम लोगों से बोलते हैं कि अगर आप करवाई करोगे तो हम भी आप पर डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे. इसके बाद पुलिस का कहना है की मुझे मुसलमान नाम से जज किया. इन्होंने मुझे घायल करने के बाद बस में बिठाया. तीन घंटे तक रखा और जब मैंने अपना नाम बताया तो कहा कि उनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी. क्योंकि यह देशद्रोही हैं, अगर हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या हम देशद्रोही हैं ? और हम भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे लेकिन उसके बावजूद हमें देशद्रोही बोला जाता है. हम अपने हक के लिए और देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे.'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 05 Aug 2026 05:31 PM (IST)
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News Press Conference RAHUL GANDHI DELHI
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