'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरोध में रांची में चल रहा छात्रों का आंदोलन जारी है. इसी बीच रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रों का लीक होना सिर्फ झारखंड का मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समस्या है.

CM हेमंत सोरेन ने कहा, ''छात्रों की समस्याओं का पूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार प्रतिबद्ध है. भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं.''

हमारी सरकार इस मामले पर गंभीरता के साथ काम कर रही- CM

भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए आगे कहा, ''हमारी सरकार इस मामले पर पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है. संबंधित एजेंसियां दिन-रात जांच कर रही हैं और दोषियों को जेल भी भेजा रहा है. लेकिन हमारा उद्देश्य केवल जांच करना नहीं, बल्कि मेरे युवा साथियों को ठोस समाधान देना है.''

छात्र अपना सुझाव सरकार के सामने रख सकते हैं- CM

सीएम हेमंत सोरेन ने ये भी कहा कि झारखंड सरकार के दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले रहते हैं. जिन छात्रों या अभ्यर्थियों की कोई भी मांग या सुझाव है, वे अपनी बात राज्य सरकार के समक्ष रख सकते हैं. मेरे युवा साथियों की हर बात को पूरी गंभीरता से सुना जाएगा.

सीना चीरकर नहीं दिखा सकते- हेमंत सोरेन

इससे पहले मंगलवार (04 अगस्त) को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि सरकार के पास आंखें हैं, कान भी हैं और संवेदनशीलता भी है. हम इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं लेकिन आपको सीना चीरकर नहीं दिखा सकते हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया था कि जो भी संवैधानिक नियम हैं, उसके मुताबिक छात्रों को न्याय मिलेगा.

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