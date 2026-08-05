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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का रास्ता साफ, राज्यसभा से भी बिल पारित

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का रास्ता साफ, राज्यसभा से भी बिल पारित

Monsoon Session: संसद के दोनों सदनों से पास हो चुके इस विधेयक में सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान किया गया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 05 Aug 2026 06:21 PM (IST)
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  • कानून मंत्री ने इसे न्याय सुधारों हेतु बताया।

मानसून सत्र के 17वें दिन बुधवार (5 अगस्त, 2026) को संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा ने देश की सर्वोच्च अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के साथ अन्य न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को बढ़ाने से संबंधित प्रावधान वाले विधेयक को पास कर दिया है. राज्यसभा में विस्तृत चर्चा के बाद उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पास कर दिया गया है. वहीं, लोकसभा में यह बिल पहले ही पास किया जा चुका है.

संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब यह विधेयक पूरी तरह से कानून का रूप लेने के रास्ते पर है. इस विधेयक में सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है.

राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्षी दलों से किया हंगामा

न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक, लोकसभा में पास होने के बाद इस बिल को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार (5 अगस्त, 2026) को राज्यसभा में चर्चा और इसे पारित करने के लिए पेश किया. हालांकि, सदन में विधेयक के पारित होने की राह आसान नहीं रही. राज्यसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित किए जाने के बाद फिर से दोपहर दो बजे शुरू हुई. इसके बाद जब कानून मंत्री ने बिल किया, तब कांग्रेस समेत अन्य विपक्ष दलों के सांसदों ने सदन में अपनी सीटों से उठकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. 

चर्चा के दौरान विपक्ष ने राज्यसभा से किया वॉकआउट

राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच जब सदन के उपसभापति हरिवंश ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई, तब कांग्रेस के साथ कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर लिया. हालांकि, थोड़ी देर बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC), डीएमके, आम आदमी पार्टी (AAP), आरजेडी, माकपा, झामुमो (JMM) के सदस्य सदन में वापस लौटे और उन्होंने चर्चा में भाग लिया.

राज्यसभा में चर्चा के दौरान विधेयक पर बोले कानून मंत्री

सदन में बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, ‘यह विधेयक न्याय के क्षेत्र में सुधारों की शृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है. सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढने से मामलों के निपटारे में तेजी आएगी.

उन्होंने कहा कि साल 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई थी, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के साथ सर्वोच्च अदालम में कुल न्यायाधीशों की संख्या महज आठ थी, जो समय की मांग और आवश्यकता को देखते हुए आज 38 हो गई है. 

यह भी पढ़ेंः ताबड़तोड़ हमलों के बीच सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था पाक, ऑपरेशन Sindoor पर खुलासा

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 05 Aug 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Arjun Ram Meghwal Rajya Sabha MONSOON SESSION SUPREME COURT

Frequently Asked Questions

कानून मंत्री के अनुसार इस विधेयक का महत्व क्या है?

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक न्याय के क्षेत्र में सुधारों की श्रृंखला का हिस्सा है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से सर्वोच्च अदालत में मामलों का निपटारा तेजी से होगा।

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