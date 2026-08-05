घर पर ऐसे बनाएं चना पुलाव, बाजार का खाना भूल जाएंगे घर वाले

Chana Pulao Recipe : अगर रोज-रोज एक जैसी सब्जी और चावल खाकर बोर हो गए हैं और कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो टेस्टी होने के साथ पेट भरने वाला भी हो, तो चना पुलाव एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. यह रेसिपी बनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं है और इसे कम मसालों में भी आसानी से तैयार किया जा सकता है. सफेद काबुली चने और बासमती चावल से बनने वाला यह पुलाव टेस्ट के साथ-साथ पोषण भी देता है. खास बात यह है कि इसे लंच, डिनर या टिफिन के लिए भी बनाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि घर पर कैसे चना पुलाव बनाएं, जिसे घा कर घर वाले बाजार का खाना भूल जाएंगे.

घर पर कैसे चना पुलाव बनाएं

1. घर पर चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले सफेद काबुली चने को रातभर पानी में भिगो दें और सुबह पानी निकाल लें. इसके बाद बासमती चावल को धोकर 10 मिनट के लिए गर्म पानी या 30 मिनट के लिए सामान्य पानी में भिगो दें. प्याज को लंबा काट लें और हरी मिर्च को बीच से चीर लें.

2. अब एक छोटे प्रेशर कुकर में तेल या घी गर्म करें. इसमें दालचीनी, लौंग, इलायची, तेजपत्ता और स्टार ऐनीस डालकर तड़का लगाएं. इसके बाद कटे हुए प्याज और हरी मिर्च डालकर प्याज के हल्का भूरा होने तक भूनें.

3. इसके बाद इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और कच्ची खुशबू खत्म होने तक पकाएं. ध्यान रखें कि इसे ज्यादा न जलाएं. इसके बाद चना मसाला डालकर हल्का सा चलाएं.

4. अब भीगे हुए चावल, भीगे हुए काबुली चने और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें फिर इसमें आधा कप पानी और नींबू का रस डालें.

5. अब इसे उबाल आने तक पकाएं. इसके बाद आंच बिल्कुल धीमी कर दें और 12 से 14 मिनट तक पकाएं. अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो मीडियम आंच पर 2 सीटी आने तक पकाएं.

6. पकने के बाद कुकर खोलें और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर हल्के हाथ से मिला दें. आपका टेस्टी चना पुलाव तैयार है.

चना पुलाव के साथ क्या परोसें?

चना पुलाव के साथ आप रायता, पापड़, फ्रायम्स या चिप्स के साथ परोसा जा सकता है. आप चाहें तो इसे टिफिन में भी पैक कर सकते हैं.

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टेस्ट बढ़ाने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स

1. पुलाव अच्छा बनाने के लिए पानी की मात्रा सही रखें.

2. हमेशा धीमी आंच पर पकाएं, इससे चावल अच्छी तरह फूलते हैं.

3.प्याज को सिर्फ हल्का भूनें, ज्यादा ब्राउन करने से पुलाव का रंग बदल सकता है.

4. अदरक-लहसुन का ताजा पेस्ट इस्तेमाल करने से टेस्ट बेहतर आता है.

5.काबुली चने को रातभर भिगोना जरूरी है, इससे वे आसानी से पक जाते हैं.

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