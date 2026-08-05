बारिश के मौसम में गंदा हो रहा है टंकी का पानी? अपनाएं ये टिप्स

How To Clean Overhead Water Tank In Monsoon: बरसात का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन इस दौरान घर में इस्तेमाल होने वाले पानी की साफ-सफाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है. बारिश में पानी की टंकी में गंदगी, बैक्टीरिया और दूसरे हानिकारक तत्व पहुंचने का खतरा बढ़ सकता है. घरों में टंकी के पानी का इस्तेमाल नहाने, कपड़े धोने, खाना बनाने और कई बार पीने के लिए भी किया जाता है. ऐसे में टंकी की सफाई को नजरअंदाज करना पानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है.

बारिश के पानी के साथ धूल-मिट्टी, पत्तियां और छोटे कीड़े भी टंकी के आसपास जमा हो सकते हैं. अगर टंकी का ढक्कन ठीक से बंद नहीं है या उसमें दरार है तो गंदगी अंदर पहुंच सकती है. लंबे समय तक पानी जमा रहने से भी टंकी के अंदर गंदगी और काई जम सकती है. इसलिए मानसून में कुछ बातों का ध्यान रखकर पानी की टंकी को साफ और सुरक्षित रखा जा सकता है.

टंकी का ढक्कन हमेशा बंद रखें

बारिश के दिनों में टंकी का ढक्कन ठीक से बंद रखना बेहद जरूरी है. खुली या आधी ढकी टंकी में बारिश का पानी, धूल, पत्तियां और कीड़े आसानी से पहुंच सकते हैं. इससे पानी दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए समय-समय पर देखें कि टंकी का ढक्कन सही तरीके से फिट हो रहा है या नहीं. अगर ढक्कन टूट गया है या उसमें ज्यादा खाली जगह है तो उसे ठीक करवाएं या बदल दें. इससे बाहरी गंदगी को टंकी के अंदर जाने से रोकने में मदद मिलेगी.





दरार और लीकेज की जांच करते रहें

पानी की टंकी में छोटी सी दरार को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. बारिश में दरार या क्षतिग्रस्त हिस्से के रास्ते बाहरी गंदा पानी और मिट्टी टंकी के अंदर पहुंच सकती है. इसलिए मानसून के दौरान टंकी के बाहरी हिस्से की समय-समय पर जांच करते रहें. अगर कहीं से पानी लीक हो रहा है या टंकी में दरार दिखाई दे रही है तो उसे जल्द ठीक करवाएं. टंकी के आसपास लगातार पानी जमा रहने पर भी ध्यान देना जरूरी है.

इनलेट, आउटलेट और ओवरफ्लो पाइप करें साफ

सिर्फ टंकी की सफाई करना ही पर्याप्त नहीं है. उससे जुड़े इनलेट, आउटलेट और ओवरफ्लो पाइप की सफाई भी जरूरी है. बारिश में पत्तियां, मिट्टी और दूसरी गंदगी पाइप या उसके आसपास जमा हो सकती है. पाइप ब्लॉक होने से पानी का फ्लो प्रभावित हो सकता है. साथ ही गंदगी पानी तक भी पहुंच सकती है. इसलिए बारिश के मौसम में इन पाइपों की नियमित जांच करें और किसी तरह की रुकावट दिखाई देने पर उसे साफ करवाएं.





लंबे समय तक जमा न रहने दें पानी

अगर टंकी का पानी लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होता है तो उसमें काई और सूक्ष्मजीव पनपने की संभावना बढ़ सकती है. इसलिए कोशिश करें कि पानी लंबे समय तक एक ही जगह जमा न रहे. जरूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल करते रहें और टंकी में ताजा पानी भरते रहें. अगर किसी कारण से घर लंबे समय तक बंद रहने वाला है तो वापस आने के बाद पुराने पानी का सीधे इस्तेमाल करने के बजाय टंकी और पानी की स्थिति जरूर जांचें.

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पानी में बदलाव दिखे तो न करें नजरअंदाज

टंकी के पानी में कुछ बदलाव सफाई की जरूरत का संकेत हो सकते हैं. अगर पानी सामान्य से ज्यादा मटमैला या रंग बदला हुआ दिखाई दे, उसमें अजीब गंध आए या टंकी के अंदर गंदगी और काई दिखाई दे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसी स्थिति में टंकी की जांच और सफाई करवाना बेहतर है. सिर्फ पानी देखने में साफ है, इसका मतलब यह नहीं कि टंकी भी पूरी तरह साफ है. इसलिए नियमित सफाई जरूरी है.

धूप और गंदगी से टंकी को बचाएं

जहां तक संभव हो, टंकी और उसके आसपास के हिस्से को साफ रखें. टंकी पर सीधे तेज धूप पड़ने और उसके आसपास गंदगी जमा होने से बचाना चाहिए. टंकी की क्वालिटी और उसकी स्थिति भी पानी को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. मानसून में टंकी की नियमित सफाई, ढक्कन को ठीक से बंद रखना, पाइप की जांच करना और लीकेज को समय पर ठीक करवाना जैसी छोटी सावधानियां काफी काम आ सकती हैं.

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