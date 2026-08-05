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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWater Tank Cleaning: बारिश के मौसम में गंदा हो रहा है टंकी का पानी? अपनाएं ये टिप्स

Water Tank Cleaning: बारिश के मौसम में गंदा हो रहा है टंकी का पानी? अपनाएं ये टिप्स

Monsoon Water Tank Care: बारिश के पानी के साथ धूल-मिट्टी, पत्तियां और छोटे कीड़े भी टंकी के आसपास जमा हो सकते हैं. अगर टंकी का ढक्कन ठीक से बंद नहीं है या उसमें दरार है तो गंदगी अंदर पहुंच सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 05 Aug 2026 12:54 PM (IST)
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How To Clean Overhead Water Tank In Monsoon: बरसात का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन इस दौरान घर में इस्तेमाल होने वाले पानी की साफ-सफाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है. बारिश में पानी की टंकी में गंदगी, बैक्टीरिया और दूसरे हानिकारक तत्व पहुंचने का खतरा बढ़ सकता है. घरों में टंकी के पानी का इस्तेमाल नहाने, कपड़े धोने, खाना बनाने और कई बार पीने के लिए भी किया जाता है. ऐसे में टंकी की सफाई को नजरअंदाज करना पानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है.

बारिश के पानी के साथ धूल-मिट्टी, पत्तियां और छोटे कीड़े भी टंकी के आसपास जमा हो सकते हैं. अगर टंकी का ढक्कन ठीक से बंद नहीं है या उसमें दरार है तो गंदगी अंदर पहुंच सकती है. लंबे समय तक पानी जमा रहने से भी टंकी के अंदर गंदगी और काई जम सकती है. इसलिए मानसून में कुछ बातों का ध्यान रखकर पानी की टंकी को साफ और सुरक्षित रखा जा सकता है.

टंकी का ढक्कन हमेशा बंद रखें

बारिश के दिनों में टंकी का ढक्कन ठीक से बंद रखना बेहद जरूरी है. खुली या आधी ढकी टंकी में बारिश का पानी, धूल, पत्तियां और कीड़े आसानी से पहुंच सकते हैं. इससे पानी दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए समय-समय पर देखें कि टंकी का ढक्कन सही तरीके से फिट हो रहा है या नहीं. अगर ढक्कन टूट गया है या उसमें ज्यादा खाली जगह है तो उसे ठीक करवाएं या बदल दें. इससे बाहरी गंदगी को टंकी के अंदर जाने से रोकने में मदद मिलेगी.


Water Tank Cleaning: बारिश के मौसम में गंदा हो रहा है टंकी का पानी? अपनाएं ये टिप्स

दरार और लीकेज की जांच करते रहें

पानी की टंकी में छोटी सी दरार को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. बारिश में दरार या क्षतिग्रस्त हिस्से के रास्ते बाहरी गंदा पानी और मिट्टी टंकी के अंदर पहुंच सकती है. इसलिए मानसून के दौरान टंकी के बाहरी हिस्से की समय-समय पर जांच करते रहें. अगर कहीं से पानी लीक हो रहा है या टंकी में दरार दिखाई दे रही है तो उसे जल्द ठीक करवाएं. टंकी के आसपास लगातार पानी जमा रहने पर भी ध्यान देना जरूरी है.

इनलेट, आउटलेट और ओवरफ्लो पाइप करें साफ

सिर्फ टंकी की सफाई करना ही पर्याप्त नहीं है. उससे जुड़े इनलेट, आउटलेट और ओवरफ्लो पाइप की सफाई भी जरूरी है. बारिश में पत्तियां, मिट्टी और दूसरी गंदगी पाइप या उसके आसपास जमा हो सकती है. पाइप ब्लॉक होने से पानी का फ्लो प्रभावित हो सकता है. साथ ही गंदगी पानी तक भी पहुंच सकती है. इसलिए बारिश के मौसम में इन पाइपों की नियमित जांच करें और किसी तरह की रुकावट दिखाई देने पर उसे साफ करवाएं.


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लंबे समय तक जमा न रहने दें पानी

अगर टंकी का पानी लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होता है तो उसमें काई और सूक्ष्मजीव पनपने की संभावना बढ़ सकती है. इसलिए कोशिश करें कि पानी लंबे समय तक एक ही जगह जमा न रहे. जरूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल करते रहें और टंकी में ताजा पानी भरते रहें. अगर किसी कारण से घर लंबे समय तक बंद रहने वाला है तो वापस आने के बाद पुराने पानी का सीधे इस्तेमाल करने के बजाय टंकी और पानी की स्थिति जरूर जांचें.

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पानी में बदलाव दिखे तो न करें नजरअंदाज

टंकी के पानी में कुछ बदलाव सफाई की जरूरत का संकेत हो सकते हैं. अगर पानी सामान्य से ज्यादा मटमैला या रंग बदला हुआ दिखाई दे, उसमें अजीब गंध आए या टंकी के अंदर गंदगी और काई दिखाई दे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसी स्थिति में टंकी की जांच और सफाई करवाना बेहतर है. सिर्फ पानी देखने में साफ है, इसका मतलब यह नहीं कि टंकी भी पूरी तरह साफ है. इसलिए नियमित सफाई जरूरी है.

धूप और गंदगी से टंकी को बचाएं

जहां तक संभव हो, टंकी और उसके आसपास के हिस्से को साफ रखें. टंकी पर सीधे तेज धूप पड़ने और उसके आसपास गंदगी जमा होने से बचाना चाहिए. टंकी की क्वालिटी और उसकी स्थिति भी पानी को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. मानसून में टंकी की नियमित सफाई, ढक्कन को ठीक से बंद रखना, पाइप की जांच करना और लीकेज को समय पर ठीक करवाना जैसी छोटी सावधानियां काफी काम आ सकती हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Water Tank Cleaning Monsoon Water Tank Care Water Tank Safety Tips
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