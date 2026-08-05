मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल: उगाही के आरोप में BJP के 22 कार्यकर्ता सस्पेंड, 250 को शो कॉज नोटिस

बंगाल: उगाही के आरोप में BJP के 22 कार्यकर्ता सस्पेंड, 250 को शो कॉज नोटिस

भाजपा ने 22 कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया. इसके अलावा 250 वर्कर्स को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया है. पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने संगठनात्मक स्तर पर एक्शन लिया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 05 Aug 2026 05:14 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी भाजपा सरकार पर उगाही के आरोप लगने की बात आग की तरह फैली, तो पार्टी भी एक्शन मोड में नजर आई. आरोपों के बीच पार्टी ने कार्रवाई करते हुए 22 कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया. इसके अलावा 250 वर्कर्स को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया है. 

पार्टी ने बुधवार यानी 5 अगस्त 2026 को कार्रवाई करते हुए बंगाल में उगाही और गलत व्यवहार पर सख्त रुख अपनाया. सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 80 ऐसे भी कार्यकर्ता थे, जिनपर पार्टी ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की. इसकी वजह उन्होंने अपनी बात पार्टी के समक्ष रखी, जिसे पार्टी ने संतोषजनक करार दिया. इसी तरह जो इन आरोपों का जवाब नहीं दे पाए, उन 22 वर्कर्स को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया.

चुनाव के समय बीजेपी का प्रमुख मुद्दा था उगाही कल्चर, अब खुद घिरी

जबरन वसूली और उगाही के कल्चर को खत्म करने का मुद्दा बीजेपी का प्रमुख मुद्दा था. इसके खिलाफ पार्टी ने पूरे चुनाव में जमकर माहौल बनाया था. लेकिन अब लगता है कि जितना बोला जा रहा था, जमीन पर हाल उतने ही खराब है. इधर, बीजेपी के नेताओं और वर्कर्स पर भी जबरन वसूली की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं. 

वहीं, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, बीजेपी बंगाल यूनिट के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सामिक भट्टाचार्य, राज्यमंत्री दिलीप घोष, अग्निमित्र पॉल और अर्जुन सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी जारी की थी कि जबरन वसूली जैसे गुनाह में शामिल न हों. 

डेवलपर बोले- सिर्फ जर्सी बदली है, धंधा उसी रफ्तार से चल रहा

द टेलीग्राफ को नाम न बताने की शर्त पर एक डेवलपर ने बताया कि रियल एस्टेट उद्योग और अन्य इलाकों से जुड़े कई लोगों का कहना है कि पहले तृणमूल के लोगों का गिरोह संचालित होता था, लेकिन अब जर्सी बदल गई है. काम उसी रफ्तार में जारी है. लगातार उगाही के धन की मांग बनी हुई है. एक रियल एस्टेट ने दावा किया कि उसने उत्तरी कोलकाता में जेसोर रोड के एक ऑफिस में 30 लाख का पेमेंट किया है. एक प्रमुख निर्माण कंपनी से 5 करोड़ की मांग की गई थी. अबतक 45 लाख रुपये का पेमेंट किया जा चुका है. यह पूरा उगाही का धंधा नागेरबाजार, राजरहाट, न्यू टाउन में रियल एस्टेट में चल रहा है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 05 Aug 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Kolkata  NEWS WEST BENGAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मार्क जुकरबर्ग ने डीपफेक कंटेंट पर मानी गलती, सरकार से मांगी माफी
मार्क जुकरबर्ग ने डीपफेक कंटेंट पर मानी गलती, सरकार से मांगी माफी
इंडिया
बंगाल: उगाही के आरोप में BJP के 22 कार्यकर्ता सस्पेंड, 250 को शो कॉज नोटिस
बंगाल: उगाही के आरोप में BJP के 22 कार्यकर्ता सस्पेंड, 250 को शो कॉज नोटिस
इंडिया
Xप्लेन: विकसित भारत के ख्वाब के बीच कुपोषण ने 'दोहरी तस्वीर' कैसे बना दी?
विकसित भारत के ख्वाब के बीच कुपोषण ने 'दोहरी तस्वीर' कैसे बना दी?
इंडिया
ताबड़तोड़ हमलों के बीच सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था पाक, ऑपरेशन Sindoor पर खुलासा
ताबड़तोड़ हमलों के बीच सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था पाक, ऑपरेशन Sindoor पर खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़ गए राहुल गांधी, बोले- 'No, पहले...'
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़े राहुल, बोले- 'पहले सदन में आएं गृहमंत्री'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश ने अयोध्या से घोषित किया प्रत्याशी, पवन पांडेय के नाम का ऐलान
अखिलेश ने अयोध्या से घोषित किया प्रत्याशी, पवन पांडेय के नाम का ऐलान
क्रिकेट
डेब्यू मैच में फिफ्टी, फिर दोबारा नहीं मिला मौका; जानें इस भारतीय क्रिकेटर की कहानी
डेब्यू मैच में फिफ्टी, फिर दोबारा नहीं मिला मौका; जानें इस भारतीय क्रिकेटर की कहानी
बॉलीवुड
'एक्टिंग को मिस नहीं किया', 'बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, सेट पर 'टॉर्चर' को लेकर कहा ये
'एक्टिंग को मिस नहीं किया', 'बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, सेट पर 'टॉर्चर' को लेकर कहा ये
इंडिया
बंगाल में BJP का एक्शन, 22 कार्यकर्ता सस्पेंड, उगाही के आरोप में हुई कार्रवाई
बंगाल में BJP का एक्शन, 22 कार्यकर्ता सस्पेंड, उगाही के आरोप में हुई कार्रवाई
इंडिया
ममता बनर्जी की TMC का बागी सांसदों पर चौंकाने वाला बयान, '7 से 8 सांसद...'
ममता बनर्जी की TMC का बागी सांसदों पर चौंकाने वाला बयान, '7 से 8 सांसद...'
इंडिया
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
एग्रीकल्चर
मध्यप्रदेश-राजस्थान के किसान ध्यान दें, इन फसलों में सबसे ज्यादा मुनाफा
मध्यप्रदेश-राजस्थान के किसान ध्यान दें, इन फसलों में सबसे ज्यादा मुनाफा
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget