बंगाल: उगाही के आरोप में BJP के 22 कार्यकर्ता सस्पेंड, 250 को शो कॉज नोटिस

पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी भाजपा सरकार पर उगाही के आरोप लगने की बात आग की तरह फैली, तो पार्टी भी एक्शन मोड में नजर आई. आरोपों के बीच पार्टी ने कार्रवाई करते हुए 22 कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया. इसके अलावा 250 वर्कर्स को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया है.

पार्टी ने बुधवार यानी 5 अगस्त 2026 को कार्रवाई करते हुए बंगाल में उगाही और गलत व्यवहार पर सख्त रुख अपनाया. सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 80 ऐसे भी कार्यकर्ता थे, जिनपर पार्टी ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की. इसकी वजह उन्होंने अपनी बात पार्टी के समक्ष रखी, जिसे पार्टी ने संतोषजनक करार दिया. इसी तरह जो इन आरोपों का जवाब नहीं दे पाए, उन 22 वर्कर्स को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया.

चुनाव के समय बीजेपी का प्रमुख मुद्दा था उगाही कल्चर, अब खुद घिरी

जबरन वसूली और उगाही के कल्चर को खत्म करने का मुद्दा बीजेपी का प्रमुख मुद्दा था. इसके खिलाफ पार्टी ने पूरे चुनाव में जमकर माहौल बनाया था. लेकिन अब लगता है कि जितना बोला जा रहा था, जमीन पर हाल उतने ही खराब है. इधर, बीजेपी के नेताओं और वर्कर्स पर भी जबरन वसूली की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं.

वहीं, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, बीजेपी बंगाल यूनिट के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सामिक भट्टाचार्य, राज्यमंत्री दिलीप घोष, अग्निमित्र पॉल और अर्जुन सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी जारी की थी कि जबरन वसूली जैसे गुनाह में शामिल न हों.

डेवलपर बोले- सिर्फ जर्सी बदली है, धंधा उसी रफ्तार से चल रहा

द टेलीग्राफ को नाम न बताने की शर्त पर एक डेवलपर ने बताया कि रियल एस्टेट उद्योग और अन्य इलाकों से जुड़े कई लोगों का कहना है कि पहले तृणमूल के लोगों का गिरोह संचालित होता था, लेकिन अब जर्सी बदल गई है. काम उसी रफ्तार में जारी है. लगातार उगाही के धन की मांग बनी हुई है. एक रियल एस्टेट ने दावा किया कि उसने उत्तरी कोलकाता में जेसोर रोड के एक ऑफिस में 30 लाख का पेमेंट किया है. एक प्रमुख निर्माण कंपनी से 5 करोड़ की मांग की गई थी. अबतक 45 लाख रुपये का पेमेंट किया जा चुका है. यह पूरा उगाही का धंधा नागेरबाजार, राजरहाट, न्यू टाउन में रियल एस्टेट में चल रहा है.