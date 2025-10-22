हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMandir: मंदिर में नंगे पैर क्यों जाना जरूरी है? जानें धार्मिक और आध्यात्मिक कारण

Mandir: मंदिर में नंगे पैर क्यों जाना जरूरी है? जानें धार्मिक और आध्यात्मिक कारण

Mandir: मंदिर में नंगे पैर जाना शुद्धता, सम्मान और धरती से ऊर्जा संपर्क का प्रतीक है. यह अहंकार त्यागकर भक्ति, विनम्रता और दिव्य ऊर्जा के अनुभव का मार्ग दर्शाता है

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 22 Oct 2025 03:18 PM (IST)
Mandir: मंदिर में नंगे पैर जाना शुद्धता, सम्मान और धरती से ऊर्जा संपर्क का प्रतीक है. यह अहंकार त्यागकर भक्ति, विनम्रता और दिव्य ऊर्जा के अनुभव का मार्ग दर्शाता है

मंदिर में नंगे पैर जाने का महत्व

1/6
हिंदू धर्म अनेक परंपराओं और रीति-रिवाजों वाला एक धर्म है. वैदिक युग से चली आ रही कई प्रथाएं आज भी भारत में प्रचलित है. नंगे पैर मंदिर में प्रवेश करना हिंदुओ की एक प्रथा है. हालांकि अन्य धर्मों के लोग और जापानी लोग भी किसी पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले अपने जूते या चप्पल उतार देते हैं.
हिंदू धर्म अनेक परंपराओं और रीति-रिवाजों वाला एक धर्म है. वैदिक युग से चली आ रही कई प्रथाएं आज भी भारत में प्रचलित है. नंगे पैर मंदिर में प्रवेश करना हिंदुओ की एक प्रथा है. हालांकि अन्य धर्मों के लोग और जापानी लोग भी किसी पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले अपने जूते या चप्पल उतार देते हैं.
2/6
कहते हैं कि मंदिर पवित्रता वाले स्थान हैं. इसलिए एक भक्त को इसकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए. माना जाता है कि जब आप बिना जूते के मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो आप आसानी से दिव्य शक्ति से जुड़ सकते हैं. यह देवी देवताओं से आशीर्वाद पाने का एक तरीका भी है.
कहते हैं कि मंदिर पवित्रता वाले स्थान हैं. इसलिए एक भक्त को इसकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए. माना जाता है कि जब आप बिना जूते के मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो आप आसानी से दिव्य शक्ति से जुड़ सकते हैं. यह देवी देवताओं से आशीर्वाद पाने का एक तरीका भी है.
3/6
पौराणिक कथाओं के अनुसार चमड़े के जूते पहनकर मंदिर में प्रवेश करना देवताओं का अनादर करने के समान है. इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए. इसी कारण से लोगों को मंदिर में प्रवेश करते समय चमड़े की बेल्ट और पर्स उतार देने पड़ते हैं.
पौराणिक कथाओं के अनुसार चमड़े के जूते पहनकर मंदिर में प्रवेश करना देवताओं का अनादर करने के समान है. इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए. इसी कारण से लोगों को मंदिर में प्रवेश करते समय चमड़े की बेल्ट और पर्स उतार देने पड़ते हैं.
4/6
अधिकांश मंदिरों के फर्श पर हल्दी, चंदन और सिंदूर का लेप लगाया जाता है. आयुर्वेद के अनुसार, ये आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला स्त्रोत हैं. जब आप बिना जूते-चप्पल पहने मंदिर के फर्श पर प्रवेश करते हैं तो आप इन तत्वों के लाभों को ग्रहण कर सकते हैं.
अधिकांश मंदिरों के फर्श पर हल्दी, चंदन और सिंदूर का लेप लगाया जाता है. आयुर्वेद के अनुसार, ये आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला स्त्रोत हैं. जब आप बिना जूते-चप्पल पहने मंदिर के फर्श पर प्रवेश करते हैं तो आप इन तत्वों के लाभों को ग्रहण कर सकते हैं.
5/6
मान्यताओं के अनुसार मंदिर एक ऐसा स्थान हैं जो आपको मानसिक शांति प्रदान करती है. जब आप नंगे पैर प्रवेश करते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा आपके पैरों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करती है. ये आपके मन को शांत रखने में मदद करती है.
मान्यताओं के अनुसार मंदिर एक ऐसा स्थान हैं जो आपको मानसिक शांति प्रदान करती है. जब आप नंगे पैर प्रवेश करते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा आपके पैरों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करती है. ये आपके मन को शांत रखने में मदद करती है.
6/6
नंगे पैर मंदिर में प्रवेश करने के कुछ महत्व इस प्रकार हैं कि यह एक अत्यंत प्रासंगिक हिन्दू परंपरा है. देवी-देवताओं के प्रति सम्मान और आदर दर्शाने के लिए इसका पालन करना चाहिए. हालांकि यह परम चेतना या ब्रह्म के साथ आपके संबंध को भी मजबूत कर सकता है.
नंगे पैर मंदिर में प्रवेश करने के कुछ महत्व इस प्रकार हैं कि यह एक अत्यंत प्रासंगिक हिन्दू परंपरा है. देवी-देवताओं के प्रति सम्मान और आदर दर्शाने के लिए इसका पालन करना चाहिए. हालांकि यह परम चेतना या ब्रह्म के साथ आपके संबंध को भी मजबूत कर सकता है.
Published at : 22 Oct 2025 03:18 PM (IST)
Tags :
Hinduism TEMPLE

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
क्रिकेट
इन 5 बल्लेबाजों ने डेब्यू वनडे में ठोकी फिफ्टी, लेकिन फिर भी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला
इन 5 बल्लेबाजों ने डेब्यू वनडे में ठोकी फिफ्टी, लेकिन फिर भी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
क्रिकेट
इन 5 बल्लेबाजों ने डेब्यू वनडे में ठोकी फिफ्टी, लेकिन फिर भी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला
इन 5 बल्लेबाजों ने डेब्यू वनडे में ठोकी फिफ्टी, लेकिन फिर भी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला
विश्व
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है 40 हजार की आबादी वाला देश?
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है छोटा-सा देश?
यूटिलिटी
आगरा की इन चीजों से कम पैसों में शुरू हो जाएगा कारोबार, रोजाना होगा 5 गुना मुनाफा
आगरा की इन चीजों से कम पैसों में शुरू हो जाएगा कारोबार, रोजाना होगा 5 गुना मुनाफा
ट्रेंडिंग
अद्भुत... अलौकिक... आश्चर्य... हिंदू भजन पर लड़की ने किया जोरदार नृत्य, वीडियो देख आप भी करेंगे नमन
अद्भुत... अलौकिक... आश्चर्य... हिंदू भजन पर लड़की ने किया जोरदार नृत्य, वीडियो देख आप भी करेंगे नमन
रिलेशनशिप
Dating Culture in Latvia: इस देश में एक-एक लड़के की होती हैं 5-5 गर्लफ्रेंड, जान लें यहां का लाइफस्टाइल
इस देश में एक-एक लड़के की होती हैं 5-5 गर्लफ्रेंड, जान लें यहां का लाइफस्टाइल
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget