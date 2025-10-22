हिंदू धर्म अनेक परंपराओं और रीति-रिवाजों वाला एक धर्म है. वैदिक युग से चली आ रही कई प्रथाएं आज भी भारत में प्रचलित है. नंगे पैर मंदिर में प्रवेश करना हिंदुओ की एक प्रथा है. हालांकि अन्य धर्मों के लोग और जापानी लोग भी किसी पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले अपने जूते या चप्पल उतार देते हैं.