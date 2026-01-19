शांत बहती नदी, दूर दिखते पहाड़, और पानी में उतरती एक मासूम भैंस…मंजर इतना सुकून भरा था कि किसी को अंदाजा तक नहीं था कि अगले ही पल यह दृश्य खौफनाक जंग में बदल जाएगा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में प्रकृति का वह क्रूर चेहरा सामने आया है, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई. नदी पार कर रही भैंस को पानी के भीतर से अचानक मौत ने दबोच लिया. मगरमच्छ ने बिजली की रफ्तार से हमला किया और भैंस की गर्दन को अपने मजबूत जबड़ों में जकड़ लिया. वीडियो देखने के बाद आप की भी रूह कांप उठेगी.

मासूम भैंस पर किया मगरमच्छ ने हमला

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक भैंस नदी पार करने के लिए पानी में उतरती है. भैंस धीरे-धीरे आगे बढ़ रही होती है और उसे किसी खतरे का आभास तक नहीं होता. तभी पानी की सतह के नीचे छिपा एक विशाल मगरमच्छ अचानक हमला करता है. मगरमच्छ भैंस की गर्दन को अपने जबड़े में पकड़ लेता है और उसे पानी के भीतर खींचने लगता है. भैंस खुद को बचाने की कोशिश करती है, पानी में उछलती है, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वह एक कदम भी पीछे नहीं हटता.

दोनों के बीच चली गजब की जद्दोजहद

वीडियो में दिखता है कि यह संघर्ष काफी देर तक चलता है. पानी में छींटे उड़ते हैं और दोनों के बीच जबरदस्त जद्दोजहद होती है. मगरमच्छ बार-बार भैंस को नीचे खींचने की कोशिश करता है, जो मगरमच्छ की शिकार करने की पुरानी और खतरनाक तकनीक मानी जाती है. आखिरकार मगरमच्छ भैंस को अपने साथ पानी के भीतर ले जाता है. वीडियो का यह हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स की सांसें थम जाती हैं.

यूजर्स की कांप गई रूह

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कई यूजर्स इसे प्रकृति का असली नियम बता रहे हैं, जहां ताकतवर शिकारी अपने शिकार को दबोच लेता है. वहीं कुछ लोग इसे बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला वीडियो बता रहे हैं. कई यूजर्स ने चेतावनी देते हुए लिखा है कि नदी और जंगल के इलाकों में जानवरों के साथ ऐसी घटनाएं आम हैं, इसलिए वहां जाते वक्त बेहद सावधानी बरतनी चाहिए. वीडियो को Safari with Laz नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

