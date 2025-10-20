हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Premanand Maharaj: परफेक्ट पति चाहिए तो प्रेमानंद महाराज ने बताएं ये सरल उपाय

Premanand Maharaj: परफेक्ट पति चाहिए तो प्रेमानंद महाराज ने बताएं ये सरल उपाय

Premanand Maharaj: परफेक्ट पति चाहिए तो प्रेमानंद महराज ने बताएं ये सरल उपाय. इस उपाय से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और वह अपने भक्त को उसके मनचाहे जीवन साथी से मिलवाते हैं.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 20 Oct 2025 03:00 AM (IST)
Premanand Maharaj: परफेक्ट पति चाहिए तो प्रेमानंद महराज ने बताएं ये सरल उपाय. इस उपाय से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और वह अपने भक्त को उसके मनचाहे जीवन साथी से मिलवाते हैं.

मनवांछित पति चाहिए तो प्रेमानंद महाराज ने बताएं ये उपाय

प्रेमानंद महाराज जी का नाम भारतीय संतों में सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है. उनकी शिक्षाएं और उपदेश जीवन को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं. महाराज जी का विश्वास है कि भगवान की कृपा से ही जीवन में सुख, शांति और प्रेम की प्राप्ति होती है. उनके सत्संगों में आकर भक्त अपनी परेशानियों का समाधान पाते हैं. तो प्रेमानंद महाराज ने बताया कि अगर महिलाओं को मनवांछित पति चाहिए, तो ये उपाय करें.
प्रेमानंद महाराज जी का नाम भारतीय संतों में सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है. उनकी शिक्षाएं और उपदेश जीवन को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं. महाराज जी का विश्वास है कि भगवान की कृपा से ही जीवन में सुख, शांति और प्रेम की प्राप्ति होती है. उनके सत्संगों में आकर भक्त अपनी परेशानियों का समाधान पाते हैं. तो प्रेमानंद महाराज ने बताया कि अगर महिलाओं को मनवांछित पति चाहिए, तो ये उपाय करें.
एक महिला ने महाराज जी से एक प्रश्न पूछा था कि उसके घरवाले चाहते हैं कि उसका विवाह हो, लेकिन वह ऐसे जीवन साथी की तलाश कर रही है जो भगवान के प्रति उसकी आस्था और भक्ति को समझे और साथ ही भगवान कृष्ण के प्रति उसके प्यार से भी अधिक प्रेम करता हो. महिला ने अपने सवाल में यह भी बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती है जो उसके जैसे ही धार्मिक और भक्ति भाव में पूर्ण हो.
एक महिला ने महाराज जी से एक प्रश्न पूछा था कि उसके घरवाले चाहते हैं कि उसका विवाह हो, लेकिन वह ऐसे जीवन साथी की तलाश कर रही है जो भगवान के प्रति उसकी आस्था और भक्ति को समझे और साथ ही भगवान कृष्ण के प्रति उसके प्यार से भी अधिक प्रेम करता हो. महिला ने अपने सवाल में यह भी बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती है जो उसके जैसे ही धार्मिक और भक्ति भाव में पूर्ण हो.
महाराज जी ने ध्यानपूर्वक महिला का सवाल सुना और फिर बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से उत्तर दिया. उन्होंने कहा, “व्यक्ति का विवाह पहले से ही भगवान द्वारा तय किया जाता है. जो जोड़ी बननी होती है, वह ऊपर से बनकर आती है और समय आने पर, सही व्यक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करता है. इसलिए इस बात को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.”
महाराज जी ने ध्यानपूर्वक महिला का सवाल सुना और फिर बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से उत्तर दिया. उन्होंने कहा, “व्यक्ति का विवाह पहले से ही भगवान द्वारा तय किया जाता है. जो जोड़ी बननी होती है, वह ऊपर से बनकर आती है और समय आने पर, सही व्यक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करता है. इसलिए इस बात को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.”
लेकिन हां, महाराज जी ने आगे यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति की इच्छा हो कि उसे उसके मन के अनुसार एक जीवन साथी मिले, तो उसे अपने जीवन में कुछ विशेष कार्य करने चाहिए. उन्होंने सलाह दी कि व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए और विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा और आराधना करनी चाहिए. इस उपाय से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और वह अपने भक्त को उसके मनचाहे जीवन साथी से मिलवाते हैं, जो उनका हमेशा ख्याल रखें.
लेकिन हां, महाराज जी ने आगे यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति की इच्छा हो कि उसे उसके मन के अनुसार एक जीवन साथी मिले, तो उसे अपने जीवन में कुछ विशेष कार्य करने चाहिए. उन्होंने सलाह दी कि व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए और विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा और आराधना करनी चाहिए. इस उपाय से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और वह अपने भक्त को उसके मनचाहे जीवन साथी से मिलवाते हैं, जो उनका हमेशा ख्याल रखें.
Published at : 20 Oct 2025 03:00 AM (IST)
इंडिया
बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी
बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: पवन सिंह की पत्नी ज्योति कल करेंगी नामांकन, बोलीं- अब जनता ही हमारा दल
LIVE: पवन सिंह की पत्नी ज्योति कल करेंगी नामांकन, बोलीं- अब जनता ही हमारा दल
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
वीडियोज

मंत्र के डरावने खेल में खूनी प्रपंच
Deepawali News: पटाखे के लिए लगी लंबी कतार, कई घंटे तक लाइन में लगे रहे लोग | ABP News
Bihar Election 2025: विपक्षी एकता के कितने दिन शेष? Romana Isar Khan | Congress | RJD
Sandeep Chaudhary: राशन से तौबा, सिलेंडर से तौबा...सरकार का ये रवैया होगा ? Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 'मुस्लिम फैक्टर', क्या बिगाड़ सकती है NDA-BJP का खेल!

