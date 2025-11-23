एक्सप्लोरर
केदारनाथ में तबाही मचाने वाली चट्टानें बनीं आस्था का केंद्र, 31 आकृतियों ने बढ़ाई श्रद्धा और रहस्य!
Kedarnath Ghati: केदारनाथ घाटी में हुए 2013 की भीषण आपदा के बाद जो विशाल चट्टानें मंदिर के पास आकर रह गई थीं, अब उन चट्टानों पर भगवान शिव और उनसे जुड़े आकृतियां दिखाई देने लगी हैं.
केदारनाथ घाटी
Published at : 23 Nov 2025 12:28 PM (IST)
धर्म
6 Photos
केदारनाथ में तबाही मचाने वाली चट्टानें बनीं आस्था का केंद्र, 31 आकृतियों ने बढ़ाई श्रद्धा और रहस्य!
