हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मकेदारनाथ में तबाही मचाने वाली चट्टानें बनीं आस्था का केंद्र, 31 आकृतियों ने बढ़ाई श्रद्धा और रहस्य!

केदारनाथ में तबाही मचाने वाली चट्टानें बनीं आस्था का केंद्र, 31 आकृतियों ने बढ़ाई श्रद्धा और रहस्य!

Kedarnath Ghati: केदारनाथ घाटी में हुए 2013 की भीषण आपदा के बाद जो विशाल चट्टानें मंदिर के पास आकर रह गई थीं, अब उन चट्टानों पर भगवान शिव और उनसे जुड़े आकृतियां दिखाई देने लगी हैं.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 23 Nov 2025 12:28 PM (IST)
Kedarnath Ghati: केदारनाथ घाटी में हुए 2013 की भीषण आपदा के बाद जो विशाल चट्टानें मंदिर के पास आकर रह गई थीं, अब उन चट्टानों पर भगवान शिव और उनसे जुड़े आकृतियां दिखाई देने लगी हैं.

केदारनाथ घाटी

1/6
2013 में केदारनाथ घाटी पर हुए भीषण आपदा ने सब को झकझोर के रख दिया था. जिसमें पहाड़ों के टूटने के बाद चट्टानों ने मंदिर को घेर लिया था. मगर उन चट्टानों को लेकर एक नया चमत्कार सामने आ रहा है, जहां उन चट्टानों पर भगवान शिव के अद्भुत स्वरूप दिखाई देने लगे हैं.
2013 में केदारनाथ घाटी पर हुए भीषण आपदा ने सब को झकझोर के रख दिया था. जिसमें पहाड़ों के टूटने के बाद चट्टानों ने मंदिर को घेर लिया था. मगर उन चट्टानों को लेकर एक नया चमत्कार सामने आ रहा है, जहां उन चट्टानों पर भगवान शिव के अद्भुत स्वरूप दिखाई देने लगे हैं.
2/6
वहां के स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों ने बताया कि इन चट्टानों पर करीब 31 अलग-अलग आकृतियां दिखाई दे रही हैं. जिसमें से कई चट्टानों पर भगवान शिव की आकृतियों मानी जा रही है. दूर से देखने पर ये मानवीय रूप नहीं लगते, लेकिन पास पहुंचने पर आकृतियों का आकार साफ नज़र आता है.
वहां के स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों ने बताया कि इन चट्टानों पर करीब 31 अलग-अलग आकृतियां दिखाई दे रही हैं. जिसमें से कई चट्टानों पर भगवान शिव की आकृतियों मानी जा रही है. दूर से देखने पर ये मानवीय रूप नहीं लगते, लेकिन पास पहुंचने पर आकृतियों का आकार साफ नज़र आता है.
3/6
इन चट्टानों को देखकर ऐसा लगता है कि यह एक विशाल मूर्ति परिसर में बदल गई है. इन चट्टानों पर शिव के वाहन नंदी का आकार दिखाई देता है, वहीं अन्य जगहों पर साधुओं और भक्तों जैसी आकृतियां उभरी नजर आती हैं.
इन चट्टानों को देखकर ऐसा लगता है कि यह एक विशाल मूर्ति परिसर में बदल गई है. इन चट्टानों पर शिव के वाहन नंदी का आकार दिखाई देता है, वहीं अन्य जगहों पर साधुओं और भक्तों जैसी आकृतियां उभरी नजर आती हैं.
4/6
अभी तक इनका कोई भी वैज्ञानिक जवाब नहीं मिला है कि इतने बड़े आकार की आकृतियां कैसे बन गई हैं.कुछ लोग तो इसे प्रकृति की कला मानते हैं और कुछ इसे दिव्य संकेत मानकर श्रद्धा से जोड़ते हैं.
अभी तक इनका कोई भी वैज्ञानिक जवाब नहीं मिला है कि इतने बड़े आकार की आकृतियां कैसे बन गई हैं.कुछ लोग तो इसे प्रकृति की कला मानते हैं और कुछ इसे दिव्य संकेत मानकर श्रद्धा से जोड़ते हैं.
5/6
अब केदारनाथ की यह घटना तीर्थयात्रियों के लिए एक नया रहस्य और आस्था का अनुभव बन चुकी है. जिसके लिए लोग केदारनाथ पहुंच रहें हैं. कई लोगों का कहना है कि यह शिव की उपस्थिति का प्रमाण है.
अब केदारनाथ की यह घटना तीर्थयात्रियों के लिए एक नया रहस्य और आस्था का अनुभव बन चुकी है. जिसके लिए लोग केदारनाथ पहुंच रहें हैं. कई लोगों का कहना है कि यह शिव की उपस्थिति का प्रमाण है.
6/6
ये आकृतियां सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति की एक अद्भुत कहानी बन चुकी हैं. चाहे यह संयोग हो या चमत्कार, केदारनाथ की ये चट्टानें अब हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा चर्चा में आ रही हैं.
ये आकृतियां सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति की एक अद्भुत कहानी बन चुकी हैं. चाहे यह संयोग हो या चमत्कार, केदारनाथ की ये चट्टानें अब हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा चर्चा में आ रही हैं.
Published at : 23 Nov 2025 12:28 PM (IST)
Tags :
Lord Shiv Kedarnath Ghati KEDARNATH TEMPLE

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ED Coal Scam Raid: ED की बड़ी कार्रवाई! बंगाल–झारखंड में कोयला घोटाला केस में 44 ठिकानों पर छापेमारी, 14 करोड़ नकद और सोना बरामद
ED की बड़ी कार्रवाई! बंगाल–झारखंड में कोयला घोटाला केस में 44 ठिकानों पर छापेमारी, 14 करोड़ नकद और सोना बरामद
दिल्ली NCR
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
विश्व
Russia-Ukraine War: 'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
Smriti Mandhana Palash Muchhal: तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

CM Yogi on Infiltrators: घुसपैठियों को लेकर अब यूपी में हलचल तेज, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश
India में अंतिम सांसे गिन रहा Naxal, AK 47 और SLR के साथ नक्सलियों ने किया सरेंडर
Delhi के JNU कैंपस में छात्रों की सुरक्षाकर्मियों के साथ गुंडागर्दी का वीडियो वायरल | ABP News
G20 Summit 2025: G20 के मंच से PM Modi का आतंकवाद पर प्रहार, दिया कड़ा संदेश | South Africa | Pak
Crime News : निकाह की 'खूनी नागिन' का कबूलनामा | Sansani

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED Coal Scam Raid: ED की बड़ी कार्रवाई! बंगाल–झारखंड में कोयला घोटाला केस में 44 ठिकानों पर छापेमारी, 14 करोड़ नकद और सोना बरामद
ED की बड़ी कार्रवाई! बंगाल–झारखंड में कोयला घोटाला केस में 44 ठिकानों पर छापेमारी, 14 करोड़ नकद और सोना बरामद
दिल्ली NCR
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
विश्व
Russia-Ukraine War: 'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
Smriti Mandhana Palash Muchhal: तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
बॉलीवुड
कहानी एक विलेन कीः पांच शादी, 12 अफेयर, फिर भी गुमनामी में बीती जिंदगी
कहानी एक विलेन कीः पांच शादी, 12 अफेयर, फिर भी गुमनामी में बीती जिंदगी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
किसी केस से खुद को कैसे अलग कर सकते हैं जज, क्या इससे करियर पर पड़ता है फर्क?
किसी केस से खुद को कैसे अलग कर सकते हैं जज, क्या इससे करियर पर पड़ता है फर्क?
हेल्थ
Vitamin B12 Deficiency: भूलने की समस्या और सुस्त दिमाग का असली कारण उम्र नहीं, हो सकती है इस विटामिन की कमी
भूलने की समस्या और सुस्त दिमाग का असली कारण उम्र नहीं, हो सकती है इस विटामिन की कमी
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget