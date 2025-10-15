इंद्र देव का श्राप बना महिलाओं के मासिक धर्म का कारण! जानिए पौराणिक कथा क्या कहती है?

जब इंद्र को इस बात का पता कि चला कि ब्रह्मज्ञानी की माता असुर थी. इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा और फिर वह पाप इंद्रदेव का पीछा करने लगा. जिससे परेशान होकर इंद्र ने कई सालों तक विष्णु जी की तपस्या की और आखिर में विष्णु प्रसन्न होकर इंद्र के सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तब इंद्रदेव ने उनसे ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का वरदान मांगा. विष्णु जी ने इंद्रदेव को कहा कि, अपने पाप को कई हिस्से में बांट दें, जिससे पाप कम हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस पाप को वृक्ष, जल, धरती और स्त्री में बराबर बांट दिया जाए तो तुम्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलेगी.