इंद्र देव का श्राप बना महिलाओं के मासिक धर्म का कारण! जानिए पौराणिक कथा क्या कहती है?

इंद्र देव का श्राप बना महिलाओं के मासिक धर्म का कारण! जानिए पौराणिक कथा क्या कहती है?

Indra Dev: महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म की समस्या से जूझना पड़ता है. क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को मासिक धर्म की शुरूआत एक श्राप की वजह से मिला? आइए जानें मासिक धर्म से जुड़ी पौराणिक कथा.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 15 Oct 2025 09:00 AM (IST)
Indra Dev: महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म की समस्या से जूझना पड़ता है. क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को मासिक धर्म की शुरूआत एक श्राप की वजह से मिला? आइए जानें मासिक धर्म से जुड़ी पौराणिक कथा.

महिलाओं को मासिक धर्म क्यों होता है?

महिलाओं को हर महीने पीरियड्स यानी मासिक धर्म की समस्या से जूझना पड़ता है. इस दौरान महिलाओं को ना सिर्फ असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें धार्मिक कार्य, पूजा-पाठ आदि करने की भी मनाही होती है. ऐसे में महिलाओं के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि आखिर उन्हें मासिक धर्म क्यों होते हैं? क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को मासिक धर्म की शुरुआत एक श्राप की वजह से मिला तो आइए जानें मासिक धर्म से जुड़ी पौराणिक कथा.
महिलाओं को हर महीने पीरियड्स यानी मासिक धर्म की समस्या से जूझना पड़ता है. इस दौरान महिलाओं को ना सिर्फ असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें धार्मिक कार्य, पूजा-पाठ आदि करने की भी मनाही होती है. ऐसे में महिलाओं के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि आखिर उन्हें मासिक धर्म क्यों होते हैं? क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को मासिक धर्म की शुरुआत एक श्राप की वजह से मिला तो आइए जानें मासिक धर्म से जुड़ी पौराणिक कथा.
भगवत पुराण के मुताबिक गुरु बृहस्पति इंद्रदेव नाराज हो गए. असुरों ने इस बात का फायदा उठाकर देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया. राक्षसों से देवताओं को हराकर इंद्र लोक पर कब्जा कर लिया. जिससे इंद्रदेव को मजबूरन अपना आसन छोड़ना पड़ा. आसन छोड़कर वह मदद के लिए गुरु ब्रह्मा के पास पहुंचे. ब्रह्मा ने इस समस्या के समाधान के लिए इंद्र के कोसी ब्रह्माज्ञानी को सेवा करने के लिए कहा.
भगवत पुराण के मुताबिक गुरु बृहस्पति इंद्रदेव नाराज हो गए. असुरों ने इस बात का फायदा उठाकर देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया. राक्षसों से देवताओं को हराकर इंद्र लोक पर कब्जा कर लिया. जिससे इंद्रदेव को मजबूरन अपना आसन छोड़ना पड़ा. आसन छोड़कर वह मदद के लिए गुरु ब्रह्मा के पास पहुंचे. ब्रह्मा ने इस समस्या के समाधान के लिए इंद्र के कोसी ब्रह्माज्ञानी को सेवा करने के लिए कहा.
इसके बाद इंद्रदेव ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे लेकिन इंद्र को यह नहीं पता था, कि ब्रह्मज्ञानी की माता असुर थी और जो भी सामग्री इंद्रदेव ब्रह्मज्ञानी को चढ़ाते थे, वह असुरों के पास चली जाती थी. ऐसे में इंद्रदेव की तपस्या को सफल नहीं हो रही थी.
इसके बाद इंद्रदेव ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे लेकिन इंद्र को यह नहीं पता था, कि ब्रह्मज्ञानी की माता असुर थी और जो भी सामग्री इंद्रदेव ब्रह्मज्ञानी को चढ़ाते थे, वह असुरों के पास चली जाती थी. ऐसे में इंद्रदेव की तपस्या को सफल नहीं हो रही थी.
जब इंद्र को इस बात का पता कि चला कि ब्रह्मज्ञानी की माता असुर थी. इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा और फिर वह पाप इंद्रदेव का पीछा करने लगा. जिससे परेशान होकर इंद्र ने कई सालों तक विष्णु जी की तपस्या की और आखिर में विष्णु प्रसन्न होकर इंद्र के सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तब इंद्रदेव ने उनसे ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का वरदान मांगा. विष्णु जी ने इंद्रदेव को कहा कि, अपने पाप को कई हिस्से में बांट दें, जिससे पाप कम हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस पाप को वृक्ष, जल, धरती और स्त्री में बराबर बांट दिया जाए तो तुम्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलेगी.
जब इंद्र को इस बात का पता कि चला कि ब्रह्मज्ञानी की माता असुर थी. इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा और फिर वह पाप इंद्रदेव का पीछा करने लगा. जिससे परेशान होकर इंद्र ने कई सालों तक विष्णु जी की तपस्या की और आखिर में विष्णु प्रसन्न होकर इंद्र के सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तब इंद्रदेव ने उनसे ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का वरदान मांगा. विष्णु जी ने इंद्रदेव को कहा कि, अपने पाप को कई हिस्से में बांट दें, जिससे पाप कम हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस पाप को वृक्ष, जल, धरती और स्त्री में बराबर बांट दिया जाए तो तुम्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलेगी.
तब इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा-थोड़ा अंश देने के लिए मनाया. इंद्र ने उन्हें एक-एक वरदान देने की बात कही, जिसके अनुसार इंद्र का ब्रह्म हत्या का दोष स्त्री लेने को तैयार हो गई. बदले में इंद्र ने स्त्री को वरदान दिया कि स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म तो होगा. लेकिन महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा काम कर सकेगीं.
तब इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा-थोड़ा अंश देने के लिए मनाया. इंद्र ने उन्हें एक-एक वरदान देने की बात कही, जिसके अनुसार इंद्र का ब्रह्म हत्या का दोष स्त्री लेने को तैयार हो गई. बदले में इंद्र ने स्त्री को वरदान दिया कि स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म तो होगा. लेकिन महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा काम कर सकेगीं.
पौराणिक मतों के अनुसार स्त्रियां ब्रह्म हत्या का पाप आज भी झेल रही हैं. इसलिए इस दौरान उन्हें मंदिर के साथ-साथ घर में भी पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं होती है. हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मासिक धर्म एक जैविक प्रक्रिया है, जो कि महिलाओं को गर्भधारण के लिए तैयार करती हैं.
पौराणिक मतों के अनुसार स्त्रियां ब्रह्म हत्या का पाप आज भी झेल रही हैं. इसलिए इस दौरान उन्हें मंदिर के साथ-साथ घर में भी पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं होती है. हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मासिक धर्म एक जैविक प्रक्रिया है, जो कि महिलाओं को गर्भधारण के लिए तैयार करती हैं.
Published at : 15 Oct 2025 09:00 AM (IST)
इंडिया
'बहुत कुछ बाकी...', नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा कदम, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली रवाना
'बहुत कुछ बाकी...', नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा कदम, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली रवाना
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
विश्व
Maldives Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
