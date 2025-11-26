इमरान खान की आध्यात्मिक गुरु बुशरा बीबी का रहस्य! क्या है सूफी परंपरा का राजनीतिक कनेक्शन?

भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जहां धार्मिक और सांस्कृतिक संरचना में सूफी परंपरा की जड़े काफी गहरी हैं. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी बुशरा बीबी एक आध्यात्मिक गुरु रूप में इस परंपरा से जुड़ी मानी जाती है. वह सूफी सांस्कृति, वजीफों और आध्यात्मिक अनुशासन में माहिर हैं. जिसके कारण इमरान खान समेत पाकिस्तान के कई दिग्गज लोग उन्हें मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं.