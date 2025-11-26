हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इमरान खान की आध्यात्मिक गुरु बुशरा बीबी का रहस्य! क्या है सूफी परंपरा का राजनीतिक कनेक्शन?

इमरान खान की आध्यात्मिक गुरु बुशरा बीबी का रहस्य! क्या है सूफी परंपरा का राजनीतिक कनेक्शन?

पाकिस्तान में सूफी परंपरा का काफी महत्व है और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी भी सूफी और आध्यात्मिक परंपरा से ताल्लुक रखती हैं. जानिए उनकी आध्यात्मिक व्यक्तित्व के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 26 Nov 2025 06:05 PM (IST)
पाकिस्तान में सूफी परंपरा का काफी महत्व है और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी भी सूफी और आध्यात्मिक परंपरा से ताल्लुक रखती हैं. जानिए उनकी आध्यात्मिक व्यक्तित्व के बारे में.

बुशरा बीबी को स्पिरिचुअल गुरु क्यों कहा जाता है

1/5
भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जहां धार्मिक और सांस्कृतिक संरचना में सूफी परंपरा की जड़े काफी गहरी हैं. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी बुशरा बीबी एक आध्यात्मिक गुरु रूप में इस परंपरा से जुड़ी मानी जाती है. वह सूफी सांस्कृति, वजीफों और आध्यात्मिक अनुशासन में माहिर हैं. जिसके कारण इमरान खान समेत पाकिस्तान के कई दिग्गज लोग उन्हें मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं.
भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जहां धार्मिक और सांस्कृतिक संरचना में सूफी परंपरा की जड़े काफी गहरी हैं. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी बुशरा बीबी एक आध्यात्मिक गुरु रूप में इस परंपरा से जुड़ी मानी जाती है. वह सूफी सांस्कृति, वजीफों और आध्यात्मिक अनुशासन में माहिर हैं. जिसके कारण इमरान खान समेत पाकिस्तान के कई दिग्गज लोग उन्हें मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं.
2/5
पाकिस्तान में अध्यात्म को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. किसी भी नेता के जीवन में ऐसे शख्स का होना, जिसे आध्यात्मिक रूप से सशक्त माना जाता हो, उसे गुरु की ही तरह देखा जाता है. बुशरा बीबी को लोग आध्यात्मिक गुरु इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उनके जीवन में ऐसी कई विशेषताएं हैं जो सूफी परंपरा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से मेल खाती है.
पाकिस्तान में अध्यात्म को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. किसी भी नेता के जीवन में ऐसे शख्स का होना, जिसे आध्यात्मिक रूप से सशक्त माना जाता हो, उसे गुरु की ही तरह देखा जाता है. बुशरा बीबी को लोग आध्यात्मिक गुरु इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उनके जीवन में ऐसी कई विशेषताएं हैं जो सूफी परंपरा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से मेल खाती है.
3/5
इमरान खान समेत कुछ लोगों का मानना है कि, बुशरा बीबी उन्हें राजनीतिक और व्यक्तिगत फैसलों में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं. पाकिस्तान में बुशरा बीबी को आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखा जाता है.
इमरान खान समेत कुछ लोगों का मानना है कि, बुशरा बीबी उन्हें राजनीतिक और व्यक्तिगत फैसलों में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं. पाकिस्तान में बुशरा बीबी को आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखा जाता है.
4/5
बुशरा मनेका पाकिस्तान में तब एक रूहानी शख्सियत बन चुकी थीं, जब उनकी इमेज आध्यात्मिक गुरु की थी. सूफी संत बाबा फरीद की दरगाह में बुशरा बीबी को विशेष रूतबा मिला था. यहीं पर उनकी पहली मुलाकात इमारन खान से हुई थी.
बुशरा मनेका पाकिस्तान में तब एक रूहानी शख्सियत बन चुकी थीं, जब उनकी इमेज आध्यात्मिक गुरु की थी. सूफी संत बाबा फरीद की दरगाह में बुशरा बीबी को विशेष रूतबा मिला था. यहीं पर उनकी पहली मुलाकात इमारन खान से हुई थी.
5/5
पाकिस्तान में बुशरा बीबी और इमरान खान को आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं. यह उनकी व्यक्तिगत आस्था और सूफी परंपरा के सम्मान का अहम हिस्सा है. लेकिन इसे किसी भी तरह के रूहानी ताकत के रूप में दर्शाना गलत है.
पाकिस्तान में बुशरा बीबी और इमरान खान को आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं. यह उनकी व्यक्तिगत आस्था और सूफी परंपरा के सम्मान का अहम हिस्सा है. लेकिन इसे किसी भी तरह के रूहानी ताकत के रूप में दर्शाना गलत है.
Published at : 26 Nov 2025 06:05 PM (IST)
Pakistan Imran Khan

Embed widget