हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्महनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो क्या महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं? जानिए शास्त्रीय सत्य!

हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो क्या महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं? जानिए शास्त्रीय सत्य!

Lord Hanuman: हनुमान जी भगवान श्रीराम के परम भक्त हैं. हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है. लेकिन मन में एक सवाल उठता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो क्या महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं?

By : निशात अंजुम  | Updated at : 02 Jan 2026 08:00 AM (IST)
Lord Hanuman: हनुमान जी भगवान श्रीराम के परम भक्त हैं. हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है. लेकिन मन में एक सवाल उठता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो क्या महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं?

हनुमान चालिसा

1/6
हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार और श्रीराम के परम भक्त हैं. वह शक्ति और ज्ञान के प्रतीक हैं, जिन्हें वानर मुख वाले, अत्यंत बलशाली, 'बजरंगबली', 'संकटमोचन', और 'पवनपुत्र' के रूप में जाना जाता है. वह चिरंजीवी हैं और कलयुग में भी राम भक्तों की मुराद पूरी करते हैं.
हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार और श्रीराम के परम भक्त हैं. वह शक्ति और ज्ञान के प्रतीक हैं, जिन्हें वानर मुख वाले, अत्यंत बलशाली, 'बजरंगबली', 'संकटमोचन', और 'पवनपुत्र' के रूप में जाना जाता है. वह चिरंजीवी हैं और कलयुग में भी राम भक्तों की मुराद पूरी करते हैं.
2/6
हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ने के अनगिनत फायदे हैं, लेकिन हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं. ऐसे में मन में एक सवाल उठता है कि अगर हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं तो क्या हनुमान चालीसा का पाठ महिलाएं कर सकती हैं? आइए जानें धार्मिक नजरिए से.
हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ने के अनगिनत फायदे हैं, लेकिन हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं. ऐसे में मन में एक सवाल उठता है कि अगर हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं तो क्या हनुमान चालीसा का पाठ महिलाएं कर सकती हैं? आइए जानें धार्मिक नजरिए से.
Published at : 02 Jan 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Lord Hanuman Hanuman Chalisa Lord Rama

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में एक और हिंदू पर पेट्रोल डालकर फूंकने की कोशिश, पत्नी बोली- 'हमारा कोई...'
बांग्लादेश में एक और हिंदू पर पेट्रोल डालकर फूंकने की कोशिश, पत्नी बोली- 'हमारा कोई...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी वालों को कोहरे से राहत नहीं, इस जिले में 3 डिग्री तक गिरा पारा, जनवरी में और सताएगी सर्दी
यूपी वालों को कोहरे से राहत नहीं, इस जिले में 3 डिग्री तक गिरा पारा, जनवरी में और सताएगी सर्दी
क्रिकेट
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड वनडे मुकाबलों में किसका पलड़ा रहा भारी? सीरीज शुरू होने से पहले देख लें रिकॉर्ड
भारत-न्यूजीलैंड वनडे मुकाबलों में किसका पलड़ा रहा भारी? सीरीज शुरू होने से पहले देख लें रिकॉर्ड
बॉलीवुड
TMMTMTTM BO Day 8: नए साल पर भी ठंडी रही 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', 8 दिन बाद भी नहीं वसूल पाई आधी लागत, शॉकिंग है कलेक्शन
नए साल पर भी ठंडी रही 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', 8 दिन बाद भी नहीं वसूल पाई आधी लागत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ghaziabad में बेटे ने की अपने ही पिता की हत्या, हत्याकांड के लिए दी थी 5 लाख रुपय की सुपारी
Akhilesh Yadav के बाटी-चोखा प्रोग्राम में दिखा जातीय समीकरण का दम, 2027 चुनाव से पहले खेला बड़ा दांव
मेरठ के जल्लाद सनम का नया खेल | Sansani | Crime News
Indore: दूषित पानी से 9 मौत..एक्शन पर सवाल..हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट | Kailash Vijayvargiya
Bharat Ki Baat: king Khan पर सवाल, बांग्लादेशी खिलाड़ी पर बवाल | Mustafizur Rahman

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में एक और हिंदू पर पेट्रोल डालकर फूंकने की कोशिश, पत्नी बोली- 'हमारा कोई...'
बांग्लादेश में एक और हिंदू पर पेट्रोल डालकर फूंकने की कोशिश, पत्नी बोली- 'हमारा कोई...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी वालों को कोहरे से राहत नहीं, इस जिले में 3 डिग्री तक गिरा पारा, जनवरी में और सताएगी सर्दी
यूपी वालों को कोहरे से राहत नहीं, इस जिले में 3 डिग्री तक गिरा पारा, जनवरी में और सताएगी सर्दी
क्रिकेट
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड वनडे मुकाबलों में किसका पलड़ा रहा भारी? सीरीज शुरू होने से पहले देख लें रिकॉर्ड
भारत-न्यूजीलैंड वनडे मुकाबलों में किसका पलड़ा रहा भारी? सीरीज शुरू होने से पहले देख लें रिकॉर्ड
बॉलीवुड
TMMTMTTM BO Day 8: नए साल पर भी ठंडी रही 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', 8 दिन बाद भी नहीं वसूल पाई आधी लागत, शॉकिंग है कलेक्शन
नए साल पर भी ठंडी रही 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', 8 दिन बाद भी नहीं वसूल पाई आधी लागत
विश्व
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
नौकरी
हरियाणा पुलिस में नौकरी का मौका​,​ 11 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू​;​ जानें डिटेल्स
हरियाणा पुलिस में नौकरी का मौका​,​ 11 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू​;​ जानें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
कितने रुपये में आता है ट्रेन का एक पहिया? कीमत होश उड़ा देगी
कितने रुपये में आता है ट्रेन का एक पहिया? कीमत होश उड़ा देगी
हेल्थ
पेट की चर्बी होगी गायब! सुबह खाली पेट पिएं ये बेहद खास ड्रिंक
पेट की चर्बी होगी गायब! सुबह खाली पेट पिएं ये बेहद खास ड्रिंक
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget