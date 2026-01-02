हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो क्या महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं? जानिए शास्त्रीय सत्य!

हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार और श्रीराम के परम भक्त हैं. वह शक्ति और ज्ञान के प्रतीक हैं, जिन्हें वानर मुख वाले, अत्यंत बलशाली, 'बजरंगबली', 'संकटमोचन', और 'पवनपुत्र' के रूप में जाना जाता है. वह चिरंजीवी हैं और कलयुग में भी राम भक्तों की मुराद पूरी करते हैं.