राजस्थान: कोटपूतली में केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर की टक्कर, आग लगने से मची अफरा-तफरी

राजस्थान के कोटपूतली में भीषण सड़क हादसा हुआ है. कोटपूतली जिले के पावटा इलाके में केमिकल भरे हुए टैंकर और ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर हुई. टक्कर के बाद टैंकर में भरा हुआ केमिकल सड़क पर फैल गया. केमिकल के फैलने से दोनों वाहनों में भयंकर आग लग गई.

टैंकर में भरा केमिकल करीब 100 मीटर तक सड़क फैल गया. इस दौरान सारे केमिकल के जलने की खबर सामने आई है. इस बीच आग लपटें दूर से ही देखी जा रही हैं. आग और सड़क हादसे की इस घटना के बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर मौजूद हो गए.

केमिकल में आग फैलने से इलाके में हड़कंप

दोनों वाहनों और सड़क पर फैले केमिकल में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग की घटना के बीच इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई.

सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. फिलहाल फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं. प्रशासन के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है. हालांकि अभी उसे पूरी तरह बुझाया नहीं जा सका है.

हाईवे पर रोका गया ट्रैफिक

भंयकर आग की घटना के बाद हाईवे पर दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोक दिया गया है. ट्रैफिक रोके जाने से दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है. सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया और हालातों पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटा हुआ है.

ट्रैफिक पुलिस द्वारा लंबे जाम को देखते हुए रूट को डायवर्ट कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि केमिकल से भरा हुआ टैंकर जयपुर से दिल्ली जा रहा था. इसी बीच दूसरी तरफ से आ रहे टैंकर से उसकी टक्कर हो गई. इस घटना में किसी की भी जान को नुकसान की खबर नहीं है. वाहनों और टैंकर में भरा केमिकल पूरी तरह नष्ट हो गया है. जिससे लाखों के नुकसान की आशंका लगाई जा रही है.