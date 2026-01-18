बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत हाल ही में डिजाइनर मसाबा गुप्ता को खरी-खोटी सुनाती नजर आईं. कंगना ने खुलासा किया है कि मसाबा ने उन्हें कई बार उन्हें फिल्म प्रमोशन के लिए कपड़े दिए. लेकिन जब उन्होंने राम जन्मभूमि अटेंड करने के लिए मसाबा से साड़ी मांगी, तो उन्होंने इनकार कर दिया. कंगना ने इसे घिनौना और अपनी बर्दाश्त से बाहर बताया है.

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- 'जब भी डिजाइनर अपने ब्रांड को मशहूर हस्तियों पर देखते हैं तो वे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं. क्या आपने मसाबा या उनके ब्रांड हैंडल को इन तस्वीरों का इस्तेमाल करते देखा है? ये तस्वीरें इंटरनेट पर हर जगह छाई हुई थीं. क्या आप बता सकती हैं कि वो इन तस्वीरों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हैं या स्टाइलिस्ट उन्हें टैग क्यों नहीं कर रही हैं?'

Designers get very excited whenever their brands get seen on celebrities, have you seen Masaba or her brand handles use these images ? These images were all over the Internet. Can you explain why won’t she use these images or why won’t the stylist tag her?

मसाबा गुप्ता ने साड़ी देने से किया मना!

कंगना आगे बताती हैं- 'उन दिनों तेजस रिलीज होने वाली थी, इसलिए मैं राम जन्मभूमि दर्शन के लिए जाना चाहती थी. मैंने उसी स्टाइलिस्ट से रिक्वेस्ट की जो 'तेजस' के इवेंट्स के लिए मेरी स्टाइलिंग कर रही थीं (उन्हें प्रोडक्शन हाउस हायर करते हैं) कि वो मुझे दर्शन यात्रा में भी मदद करें. मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि कई स्टाइलिस्ट और डिजाइनरों ने मुझे अपने हैंडल से बैन कर दिया है, लेकिन इस घटना ने मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया, क्योंकि मसाबा ने मेरे प्रमोशन के लिए स्टाइलिस्ट को कपड़े भेजे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये राम जन्मभूमि के लिए हैं, तो उन्होंने स्टाइलिस्ट से कहा कि वो उनके कपड़े इस्तेमाल न करें.'

'ये सब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था'

एक्ट्रेस आखिर में लिखती हैं- 'स्टाइलिस्ट बहुत ही दयालु और नेक महिला हैं. उन्हें इतनी शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने दबी आवाज में मुझसे कहा कि मैं मसाबा या उनके ब्रांड को टैग न करूं और बताया कि उन्होंने साड़ी के पैसे अपनी जेब से दिए हैं, इसलिए मुझे बुरा न लगे. लेकिन जब तक मुझे इस सब के बारे में पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. मैं तैयार थी और राम जन्मभूमि के लिए निकल ही रही थी, लेकिन ये सब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था. नफरत, कड़वाहट, भेदभाव, छी! कितना घिनौना है! आज भी ये सोचकर मेरा जी मिचला जाता है.'