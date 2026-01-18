सोशल मीडिया पर जंगल और वन्यजीवों से जुड़े वीडियो हमेशा लोगों की जिज्ञासा बढ़ा देते हैं. कभी शिकार का रोमांच दिखता है तो कभी प्रकृति का ऐसा रहस्य सामने आता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक विशालकाय अजगर अपने मुंह से मॉनीटर लिजार्ड की लाश उगलता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो को देखकर पहली नजर में लोग डर जाते हैं और कई लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर अजगर अपने शिकार को खाने के बाद बाहर क्यों निकाल देता है. यही सवाल अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

अजगर ने उगली मॉनीटर लिजर्ड की लाश

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बड़ा अजगर जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके मुंह से धीरे धीरे एक मॉनीटर लिजार्ड का शरीर बाहर निकल रहा है. अजगर का मुंह पूरी तरह खुला हुआ है और वह काफी मेहनत के बाद शिकार को बाहर निकालता है. वीडियो के कुछ हिस्सों में मॉनीटर लिजार्ड का सिर और पैर साफ नजर आते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह शिकार काफी बड़ा था.

क्यों करते हैं अजगर ऐसा, जान लीजिए

वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं. पहली वजह यह है कि अगर शिकार बहुत ज्यादा बड़ा हो और उसे पचाने में अजगर को ज्यादा ऊर्जा लग रही हो, तो वह अपनी जान बचाने के लिए शिकार को उगल देता है. पाचन प्रक्रिया के दौरान अजगर काफी कमजोर हो जाता है और वह खुद शिकारियों के लिए आसान निशाना बन सकता है. इसके अलावा अगर अजगर को लगता है कि कोई शिकारी उसके आसपास मौजूद है तो वो भागने में आसानी हो इसलिए भी शिकार को शरीर से बाहर उगल देता है.

यूजर्स रह गए हैरान

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे बेहद डरावना बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे प्रकृति का अनोखा नियम कह रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि उन्होंने पहली बार किसी सांप को शिकार उगलते हुए देखा है. वहीं कुछ लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं कि इतना बड़ा शिकार निगलने के बाद अजगर ने उसे वापस क्यों निकाल दिया. वीडियो को Murliwale Hausla Foundation नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

