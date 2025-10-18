एक्सप्लोरर
Chhappan Bhog: छप्पन भोग केवल व्यंजन नहीं, भक्ति का प्रतीक है
Chhappan Bhog: भारत की धार्मिक परंपराओं में 56 भोग सिर्फ खाने की थाली नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और आभार का प्रतीक हैं. हर व्यंजन में भगवान को अर्पित करने की भावना छुपी होती है.
भक्ति, आस्था और कृतज्ञता का पर्व
Published at : 18 Oct 2025 08:51 AM (IST)
धर्म
