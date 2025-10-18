छप्पन भोग का रहस्य दो महत्वपूर्ण बातों पर आधारित है. भगवत पुराण के अनुसार जब इंद्रदेव ने व्रज पर प्रलयंकारी वर्षा की, तब श्रीकृष्ण ने सात दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाकर गोपालकों और गायों की रक्षा की. इस दौरान उन्होंने न भोजन किया, न विश्राम किया. वैष्णव परंपरा में ठाकुरजी की सेवा दिन के आठ खंडों में होती है. इन आठ खंडों में नैवेद्य अर्पित किया जाता है. सात दिन यह आठ सेवाएं दी जाती है. यानी कि 56 तरह के व्यंजन के भोग लगते हैं.