व्यापार में तरक्की रुक गई है तो मकर संक्रांति के दिन जल में तिल डालकर पितरों का तर्पण करें. मान्यता है संक्रांति पर पितृ पूजा करने वालों को सभी रुके कार्य परे होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है. राजेश (बदला हुआ नाम) ने भी पितरों को संतुष्ट करने के लिए ये उपाय अपनाया, पितरों के आशीर्वाद से उसका जीवन खुशहाल हुआ.