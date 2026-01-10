माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है. पूजा में तिल और तुलसी दल चढ़ाना शुभ माना जाता है. षटतिला एकादशी के व्रत से सुख-समृद्धि और पुण्य कर्म में वृद्धि होती है.