हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोShattila Ekadashi 2026: तीन शुभ योग में षटतिला एकादशी व्रत, 23 साल बाद बनेगा अद्भुत संयोग

Shattila Ekadashi 2026: तीन शुभ योग में षटतिला एकादशी व्रत, 23 साल बाद बनेगा अद्भुत संयोग

Shattila Ekadashi 2026: माघ महीने की पहली एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है, जोकि इस साल मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 2026 को पड़ रही है. इस बार षटतिला एकादशी 3 शुभ योग में मनाई जाएगी.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 10 Jan 2026 06:35 AM (IST)
Shattila Ekadashi 2026: माघ महीने की पहली एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है, जोकि इस साल मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 2026 को पड़ रही है. इस बार षटतिला एकादशी 3 शुभ योग में मनाई जाएगी.

षटतिला एकादशी 2026

1/6
माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है. पूजा में तिल और तुलसी दल चढ़ाना शुभ माना जाता है. षटतिला एकादशी के व्रत से सुख-समृद्धि और पुण्य कर्म में वृद्धि होती है.
माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है. पूजा में तिल और तुलसी दल चढ़ाना शुभ माना जाता है. षटतिला एकादशी के व्रत से सुख-समृद्धि और पुण्य कर्म में वृद्धि होती है.
2/6
पंचांग के मुताबिक, माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी दोपहर 3:17 से होगी और 14 जनवरी शाम 05:52 पर समापत होगी. ऐसे में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन ही षटतिला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा.
पंचांग के मुताबिक, माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी दोपहर 3:17 से होगी और 14 जनवरी शाम 05:52 पर समापत होगी. ऐसे में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन ही षटतिला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा.
Published at : 10 Jan 2026 06:35 AM (IST)
Shattila Ekadashi Vishnu Puja Makar Sankranti 2026 Ekadashi 2026 Shattila Ekadashi 2026

