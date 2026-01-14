हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Makar Sankranti 2026: सावधान! मकर संक्रांति की खिचड़ी में ये 5 चीजें डालते ही लग सकता है दोष

Makar Sankranti 2026: सावधान! मकर संक्रांति की खिचड़ी में ये 5 चीजें डालते ही लग सकता है दोष

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने, खाने और दान करने का धार्मिक महत्व है. इसलिए इसे खिचड़ी पर्व भी कहते हैं. लेकिन इस दिन बनाई जाने वाली खिचड़ी में कुछ चीजों को डालने से बचें.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 14 Jan 2026 07:45 AM (IST)
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने, खाने और दान करने का धार्मिक महत्व है. इसलिए इसे खिचड़ी पर्व भी कहते हैं. लेकिन इस दिन बनाई जाने वाली खिचड़ी में कुछ चीजों को डालने से बचें.

खिचड़ी 2026

1/7
14 जनवरी 2026 को देशभर में श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ खिचड़ी पर्व यानी मकर संक्रांति मनाई जा रही है. वहीं कुछ लोग उदयातिथि के अनुसार 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाएंगे. सूर्य जब धनु राशि से निकलकर मकर में आते हैं, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है.
14 जनवरी 2026 को देशभर में श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ खिचड़ी पर्व यानी मकर संक्रांति मनाई जा रही है. वहीं कुछ लोग उदयातिथि के अनुसार 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाएंगे. सूर्य जब धनु राशि से निकलकर मकर में आते हैं, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है.
2/7
इस वर्ष 2026 में मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी का भी संयोग बना है. एकादशी तिथि होने के कारण लोग आज के दिन खिचड़ी नहीं बनाएंगे, लेकिन द्वादशी तिथि पर खिचड़ी बना सकते हैं. आज आप चावल का इस्तेमाल न करते हुए साबूदाना, समा चावल या दलिया आदि वाली खिचड़ी बना सकते हैं.
इस वर्ष 2026 में मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी का भी संयोग बना है. एकादशी तिथि होने के कारण लोग आज के दिन खिचड़ी नहीं बनाएंगे, लेकिन द्वादशी तिथि पर खिचड़ी बना सकते हैं. आज आप चावल का इस्तेमाल न करते हुए साबूदाना, समा चावल या दलिया आदि वाली खिचड़ी बना सकते हैं.
Published at : 14 Jan 2026 07:45 AM (IST)
Makar Sankranti Makar Sankranti 2026 Surya Uttarayan Khichdi 2026 Makar Sankranti 2026 Date

इंडिया
