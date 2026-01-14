Makar Sankranti 2026: सावधान! मकर संक्रांति की खिचड़ी में ये 5 चीजें डालते ही लग सकता है दोष

इस वर्ष 2026 में मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी का भी संयोग बना है. एकादशी तिथि होने के कारण लोग आज के दिन खिचड़ी नहीं बनाएंगे, लेकिन द्वादशी तिथि पर खिचड़ी बना सकते हैं. आज आप चावल का इस्तेमाल न करते हुए साबूदाना, समा चावल या दलिया आदि वाली खिचड़ी बना सकते हैं.