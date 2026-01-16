हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीनौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 260 पदों पर निकली भर्ती, जानें कब से शुरू हो रहे आवेदन

नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 260 पदों पर निकली भर्ती, जानें कब से शुरू हो रहे आवेदन

इंडियन नेवी में अधिकारी बनने का मौका है.भारतीय नौसेना ने SSC ऑफिसर जनवरी 2027 कोर्स के लिए 260 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 24 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 16 Jan 2026 05:47 PM (IST)
भारतीय नौसेना में अधिकारी बनकर देश की सेवा करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह एक शानदार अवसर है. इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC ऑफिसर जनवरी 2027 कोर्स के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए नौसेना के अलग-अलग ब्रांच में कुल 260 पद भरे जाएंगे. इच्छुक उम्मीदवारों को तय तारीख के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत भारतीय नौसेना एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल और एजुकेशन ब्रांच में अधिकारियों की नियुक्ति करेगी. एग्जीक्यूटिव ब्रांच के तहत GS(X) और हाइड्रो कैडर में कुल 76 पद रखे गए हैं, जिसमें हाइड्रो कैडर के 6 पद शामिल हैं. इसके अलावा पायलट के 25 पद, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर (ऑब्जर्वर) के 20 पद और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC के 18 पद भरे जाएंगे. लॉजिस्टिक्स ब्रांच में 10 पद तय किए गए हैं, जबकि एजुकेशन ब्रांच में 15 पदों पर भर्ती होगी. टेक्निकल साइड की बात करें तो इंजीनियरिंग ब्रांच (जनरल सर्विस) में 42 पद, सबमरीन टेक इंजीनियरिंग में 8 पद और इलेक्ट्रिकल ब्रांच (जनरल सर्विस व सबमरीन) में कुल 38 पद शामिल हैं. इस तरह कुल 260 पदों पर भर्ती की जाएगी.

योग्यता

SSC ऑफिसर पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास पद के अनुसार  BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए.  कुछ ब्रांच में संबंधित विषय में मास्टर डिग्री जैसे MSc, MCA, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी या अन्य टेक्निकल विषयों की डिग्री भी मान्य है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ब्रांच से जुड़ी पूरी योग्यता की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से जरूर जांच लें.

आयु सीमा

उम्मीदवार की उम्र ब्रांच के अनुसार तय की गई है. सामान्य तौर पर उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2002 या 2003 से लेकर 1 जुलाई 2006, 1 जुलाई 2007 या 1 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए. अलग-अलग पदों के लिए आयु सीमा अलग अलग तय की गयी है.  

वेतन कितना मिलेगा

चयनित उम्मीदवारों को SSC ऑफिसर के रूप में लेवल-10 के तहत वेतन दिया जाएगा. शुरुआती सैलरी करीब 56,100 रुपये प्रति माह होगी. इसके अलावा महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी. 

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों को SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. SSB इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.

कैसे करें आवेदन

रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 16 Jan 2026 05:43 PM (IST)
Education JOB Indian Navy SSC Officer Recruitment 2026
