माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी पर विद्या, ज्ञान, कला, संगीत की देवी सरस्वती जी की पूजा होती है. ये दिन छात्रों के लिए बहुत खास है, बच्चों का विद्यारंभ संस्कार बसंत पंचमी पर करना बेहद शुभ होता है. मान्यता है ऐसा करने पर वह जीवन में उन्नति प्राप्त करता है.