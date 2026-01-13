बुधवार 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा. शास्त्रों में इस तिथि पर कुछ विशेष नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है. इस दिन जाने-अनजाने में हुई गलतियों से इसका अशुभ फल पूरे वर्ष झेलना पड़ सकता है.