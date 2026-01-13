हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMakar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर की गई ये 4 गलती किस्मत पर लगा सकती है ताला, शास्त्रों में है सख्त चेतावनी

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर की गई ये 4 गलती किस्मत पर लगा सकती है ताला, शास्त्रों में है सख्त चेतावनी

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति का पर्व तप, दान, दया, संयम और सात्विकता का प्रतीक है. शास्त्रों में कुछ ऐसे कामों के बारे में बताया गया है, जिसे मकर संक्रांति के दिन नहीं करना चाहिए.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 13 Jan 2026 05:58 PM (IST)
मकर संक्रांति 2026

मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने और दक्षिणायन से उत्तरायण होने का प्रतीक है. इसे खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन स्नान, सूर्य उपासना और दान का विशेष महत्व होता है.
बुधवार 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा. शास्त्रों में इस तिथि पर कुछ विशेष नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है. इस दिन जाने-अनजाने में हुई गलतियों से इसका अशुभ फल पूरे वर्ष झेलना पड़ सकता है.
Published at : 13 Jan 2026 05:58 PM (IST)
Surya Dev Makar Sankranti 2026 Surya Uttarayan Khichdi 2026 Makar Sankranti 2026 Date

