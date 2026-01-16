हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी

BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी

By : एबीपी लाइव | Updated at : 16 Jan 2026 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. नामांकन प्रक्रिया 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी, जबकि 20 जनवरी को आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

 
 
(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 16 Jan 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Middle East Row: इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
विश्व
Russia Nuclear Drone: पुतिन के पास पानी का 'राक्षस', जो निगल सकता है समंदर, जानें कितनी मचा सकता है तबाही
पुतिन के पास पानी का 'राक्षस', जो निगल सकता है समंदर, जानें कितनी मचा सकता है तबाही
टेलीविजन
माही विज ने जय भानुशाली संग तलाक के बाद पूरा किया अपना बड़ा सपना, खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
जय संग तलाक के बाद माही विज ने पूरा किया अपना सपना,खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
क्रिकेट
कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम से दाऊद इब्राहिम को निकाला, जब डॉन के पैसे-पावर सबकी उड़ी धज्जियां
कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम से दाऊद इब्राहिम को निकाला, जब डॉन के पैसे-पावर सबकी उड़ी धज्जियां
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : नतीजों से पहले EXIT POLL के नतीजों ने चौंकाया
Sansani: मासूमों के दुश्मन...किडनैपर कपल ! | Crime News
Chitra Tripathi: Mumbai का 'King' कौन? क्या लौट रहा Mahayuti का तूफान? | BMC Exit Poll
Sandeep Chaudhary: 10% वोट पर दंगल...2027 में किसका मंगल? विश्लेषकों ने खोला राज | UP News
BMC Election 2026 EXIT Poll: सभी एग्जिट पोल में BJP गठबंधन आगे..ठाकरे ब्रदर्स का खेल खत्म?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Middle East Row: इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
विश्व
Russia Nuclear Drone: पुतिन के पास पानी का 'राक्षस', जो निगल सकता है समंदर, जानें कितनी मचा सकता है तबाही
पुतिन के पास पानी का 'राक्षस', जो निगल सकता है समंदर, जानें कितनी मचा सकता है तबाही
टेलीविजन
माही विज ने जय भानुशाली संग तलाक के बाद पूरा किया अपना बड़ा सपना, खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
जय संग तलाक के बाद माही विज ने पूरा किया अपना सपना,खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
क्रिकेट
कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम से दाऊद इब्राहिम को निकाला, जब डॉन के पैसे-पावर सबकी उड़ी धज्जियां
कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम से दाऊद इब्राहिम को निकाला, जब डॉन के पैसे-पावर सबकी उड़ी धज्जियां
यूटिलिटी
इस तारीख तक जारी हो सकती है किसान निधि की 22वीं किस्त, खाते में ये चीजें कर लें चेक
इस तारीख तक जारी हो सकती है किसान निधि की 22वीं किस्त, खाते में ये चीजें कर लें चेक
जनरल नॉलेज
भारत या ईरान, स्वाद, रंग और खुशबू की कसौटी पर कहां का केसर नंबर वन?
भारत या ईरान, स्वाद, रंग और खुशबू की कसौटी पर कहां का केसर नंबर वन?
ट्रेंडिंग
CM Yogi Video Viral: भाई चिप्स मंगाओ... मासूम ने सीएम योगी से कर दी ऐसी डिमांड कि आ जाएगी हंसी; देखें वीडियो 
भाई चिप्स मंगाओ... मासूम ने सीएम योगी से कर दी ऐसी डिमांड कि आ जाएगी हंसी; देखें वीडियो 
ट्रेंडिंग
6 फुट का 'काला कोबरा' पकड़कर ढींगें हांक रहे थे काका, तीन बार डंसा और हो गई मौत; वीडियो वायरल
6 फुट का 'काला कोबरा' पकड़कर ढींगें हांक रहे थे काका, तीन बार डंसा और हो गई मौत; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Embed widget