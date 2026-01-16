चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB

Chinnaswamy Stadium AI Cameras: बेंगलुरु स्थित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL 2026 के मैच खेले जाएंगे या नहीं, इस पर अनिश्चितता बरकरार है. आईपीएल 2025 का खिताब RCB ने जीता था, जिसके बाद टीम की विक्ट्री परेड होनी थी. मगर मैदान के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई थी. उसके बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई बड़े लेवल का मैच नहीं खेला गया है. इसी बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए AI-सक्षम कैमरे लगाने का प्रस्ताव रखा है.

कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) को लिखे पत्र में आरसीबी फ्रैंचाइजी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में 300-350 AI-सक्षम कैमरे लगाने का सुझाव दिया. इससे लोगों की आवाजाही पर नजर रखने, कतारों और एग्जिट एरिया पर भी नजर रखी जा सकेगी. फ्रैंचाइजी ने कहा कि इससे खासतौर पर IPL और अन्य बड़े इवेंट्स का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित हो सकेगा.

आरसीबी का यह सुझाव ऐसे समय में आया है, जब कुछ रिपोर्ट्स अनुसार IPL 2026 में RCB के होम मुकाबले पुणे में खेले जाने की खबर है. महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन बता चुका है कि दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में बेंगलुरु और राजस्थान टीम एमसीए स्टेडियम का दौरा करने आई थीं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रैंचाइजी का कहना है कि मैदान में AI कैमरा लगाने का खर्चा वो खुद उठाएगी. बताया जा रहा है कि इसका कुल खर्च लगभग 4.5 करोड़ रुपये आ सकता है. अभी तक तय नहीं हो सका है कि RCB आईपीएल 2026 में अपने होम मैच कहां खेलेगी. चिन्नास्वामी स्टेडियम पर मुहर ना लगने की स्थिति को देखते हुए बेंगलुरु फ्रैंचाइजी को मजबूरन अन्य शहरों में अपने होम मैच करवाने पड़ सकते हैं.

