बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा आज यानी 16 जनवरी को अपना 41वां बर्थडे मना रहे हैं. सिद्धार्थ के बर्थडे के मौके पर तमाम सेलिब्रिटीज उन्हें विश कर रहे हैं. इसी के साथ उनकी पत्नी कियारा आडवाणी ने भी अपने पति का बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने अपने पति के लिए गाना गाया, तो वहीं सोशल मीडिया पर बेटी की तरफ से उन्हें बर्थडे विश भी किया.

सराया के डैडी हैं कूल

कियारा आडवाणी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. ऐसे में अपने पति के बर्थडे पर उन्हें विश करना कैसे भूल सकती हैं. कियारा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया है, जिसकी पहली इमेज में सिद्धार्थ स्काय ब्लू कलर की शर्ट पहने नजर आ रहे हैं. तो वहीं दूसरी फोटो में सिद्धार्थ का बर्थडे केक नजर आ रहा है. जिसमें लिखा है 'सराया के पापा और डैडी कूल'.

इसके अलावा तीसरी स्लाइड में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कियारा आडवाणी ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हैं और सिद्धार्थ के लिए माइक पर गाना गा रही हैं 'बार बार दिन ये आए'. इस दौरान कियारा का साथ दे रहे हैं करण जौहर और मनीष मल्होत्रा. ये बर्थडे सेलिब्रेशन सिद्धार्थ के लिए काफी स्पेशल रहा क्योंकि इस साल उनकी बेटी भी बर्थडे पार्टी में शामिल हुई है.

बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा का जन्म 16 जनवरी 1985 को हुआ था. इस साल उन्होंने अपना 41वां बर्थडे मनाया है. सिद्धार्थ और कियारा ने साल 2023 में शादी की थी. जिसके बाद बीते साल 2025 में कियारा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, जिसका नाम सरायाह रखा गया है.

सिद्धार्थ के वर्कफ्रंट की तो कुछ समय पहले जाह्नवी कपूर के साथ 'परम सुंदरी' फिल्म में नजर आए थे. इस फिल्म में उन्हें बहुत पसंद किया गया. आने वाले समय में सिद्धार्थ 'मिट्टी' और 'रेस 4' में नजर आने वाले हैं.