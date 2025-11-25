गीता को जिस दृष्टि से देखा जाए, उस हिसाब से गीता हमें उपदेश देती है. यह मानव जीवन को एक दृष्टि प्रदान करती है जहां पर मनुष्य मोह-माया से ऊपर उठ कर अपना कर्तव्य करता है. गीता के उपदेशों को जीवन में उतारने पर जीवन खुशहाल बनता है और कभी मन विचलित नहीं होता है. गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि माया के स्वरूप को समझने से व्यक्ति को जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहने में मदद मिलती है.