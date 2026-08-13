Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशन15 August Kids Outfit: 15 अगस्त पर बच्चों को ऐसे पहनाएं कपड़े, ठहर जाएगी सबकी नजरें

15 August Kids Outfit: 15 अगस्त पर बच्चों को ऐसे पहनाएं कपड़े, ठहर जाएगी सबकी नजरें

15 August Kids Outfit: 15 अगस्त के मौके पर बच्चों के लिए ऐसे प्यारे और स्टाइलिश कपड़े चुनें, जो स्कूल फंक्शन में उनकी मासूमियत के साथ देशभक्ति की भावनाएं भी दिखाते हों.

Written By : एबीपी लाइव, एबीपी लाइव |  Edited By: भूमिका पंवार |  Updated at : 13 Aug 2026 09:16 PM (IST)
Preferred Sources

15 August Kids Outfit: 15 अगस्त के मौके पर पूरे देश में देशभक्ति  का माहौल रहता है. स्कूलों में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर खास तैयारियां और कार्यक्रम किए जाते हैं. कई खास कार्यक्रम और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं. ऐसे में हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सबसे प्यारा और अलग नजर आए. अगर आप भी अपने बच्चे के लिए 15 अगस्त का आउटफिट चुन रहे है, तो स्टाइल के साथ उनके आराम और मानसून के मौसम का भी ध्यान रखें. तिरंगे रंगों वाले कपड़ों से लेकर फैंसी ड्रेस तक, इन ऑउटफिट के आइडियाज से बच्चों के लुक को खास बनाया जा सकता है.

स्कूल फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक 

स्कूल के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को तिरंगे के रंगों वाले कपड़े पहनाएं जा सकते हैं. लड़कियों के लिए केसरिया, हरे रंग की फ्रॉक, स्कर्ट और नारंगी रंग की कुर्ती एक अच्छा विकल्प हो सकती है. वहीं लड़कों के लिए सफेद कुर्ता-पायजामा के साथ तिरंगे रंग की जैकट या स्टोल अच्छा लगेगा. इसके अलावा बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों जैसा रूप देकर भी उन्हें तैयार कर सकते है. 15 अगस्त की ऑउटफिट को और खास बनाने के लिए छोटा-सा तिरंगा, बैज या हेयरबैंड भी लगाया जा सकता है. इससे बच्चे  का लुक सिंपल होने के साथ-साथ आकर्षक भी नजर आएगा. 

फैंसी ड्रेस में दिखाएं क्रिएटिविटी 

अगर बच्चों के स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन रखा गया है, तो बच्चे को किसी स्वतंत्रता सेनानी के किरदार में तैयार कर सकते हैं. भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई जैसे किरदार अच्छे विकल्प हो सकते हैं. लड़कियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई और लड़कों के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे और भी स्वतंत्रता सेनानियों का लुक बेहतर रहेगा. बच्चों को उनके किरदारों के अनुसार एक छोटा सा भाषण भी तैयार करवा दें, इसके साथ बच्चा और भी आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रस्तुति अच्छी तरह से दे पाएगा.

यह भी पढ़े : तिरंगा पहनना है तो ऐसे करें स्टाइल, भूलकर भी न करें ये 10 गलतियां

आरामदायक कपड़ों को दें प्राथमिकता 

बच्चों के कपड़ें केवल देखने में ही अच्छे नहीं बल्कि आरामदायक भी होने चाहिए. 15 अगस्त के दिन स्कूल फंक्शन के दौरान उनको काफी देर तक, बैठना चलना या मंच पर परफॉर्म करना पड़ता है. इसलिए बहुत टाइट, भारी या ज्यादा लेयर वाले कपड़े पहनाने से बचें. कपड़े सही फिटिंग के हों और उनमें वह आसानी से 15 अगस्त के होने वाले सारे कार्यक्रमों में अपनी शानदार प्रस्तुति दें सके. इसके अलावा जूते भी आरामदायक रखें, ताकि लंबे समय तक पहनने में ज्यादा परेशानी ना हो.

मानसून के हिसाब से चुने फैब्रिक 

15 अगस्त के आस-पास बारिश और उमस का मौसम रहता है. ऐसे में बच्चों के लिए हल्के और आरामदायक कपड़ों के फैब्रिक अच्छे रहेंगे. कॉटन जैसे फैब्रिक पसीना सोखने में मदद करते हैं और लंबे समय तक पहनने में भी आरामदायक रहते हैं. बहुत मोटे और चमकदार फैब्रिक की जगह हल्का फैब्रिक चुनना ही बेहतर विकल्प होगा. अगर कार्यक्रम खुले मैदान में होने वाला है, तो रेनकोट या छाता रखना न भूलें. इस तरह बच्चा देशभक्ति के  रंग में भी खूबसूरत दिखेगा और पूरे कार्यक्रम के दौरान आरामदायक भी महसूस करेगा.

यह भी पढ़े : ग्रीन साड़ी के साथ कौन-सा मेकअप लगेगा बेस्ट? सावन में ऐसे लगें ट्रेंडी

Published at : 13 Aug 2026 09:16 PM (IST)
Tags :
15 August Kids Outfit Tricolour Dress Kids Fancy Dress
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फैशन
15 August Kids Outfit: 15 अगस्त पर बच्चों को ऐसे पहनाएं कपड़े, ठहर जाएगी सबकी नजरें
15 अगस्त पर बच्चों को ऐसे पहनाएं कपड़े, ठहर जाएगी सबकी नजरें
फैशन
Tricolour Look: तिरंगा पहनना है तो ऐसे करें स्टाइल, भूलकर भी न करें ये 10 गलतियां
तिरंगा पहनना है तो ऐसे करें स्टाइल, भूलकर भी न करें ये 10 गलतियां
फैशन
Green Saree Makeup: ग्रीन साड़ी के साथ कौन-सा मेकअप लगेगा बेस्ट? सावन में ऐसे लगें ट्रेंडी
ग्रीन साड़ी के साथ कौन-सा मेकअप लगेगा बेस्ट? सावन में ऐसे लगें ट्रेंडी
फैशन
राखी के लिए घर पर ही बन जाएगा डिजाइनर ब्लाउज, इन टिप्स को करें फॉलो
राखी के लिए घर पर ही बन जाएगा डिजाइनर ब्लाउज, इन टिप्स को करें फॉलो
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुखबीर बादल पर हमले को राजनाथ सिंह ने बताया चिंताजनक, बोले- लोकतंत्र में…
सुखबीर बादल पर हमले को राजनाथ सिंह ने बताया चिंताजनक, बोले- लोकतंत्र में…
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अपमान सहने के मूड में नहीं...', खरगे की सभास्थल के शुद्धिकरण पर भड़के अखिलेश यादव
'अपमान सहने के मूड में नहीं...', खरगे की सभास्थल के शुद्धिकरण पर भड़के अखिलेश यादव
ओटीटी
Friday OTT Release: 15 अगस्त को एंटरटेनमेंट की कमी, 'कॉकटेल 2' समेत इस फ्राइडे ओटीटी पर रिलीज होगी 5 धांसू फिल्में
15 अगस्त को एंटरटेनमेंट की कमी, 'कॉकटेल 2' समेत इस फ्राइडे ओटीटी पर रिलीज होगी 5 धांसू फिल्में
क्रिकेट
अफगानिस्तान चाहता है गणेश चतुर्थी पर हो मैच, शेड्यूल बदलने की मांग; जानें क्या है वजह
अफगानिस्तान चाहता है गणेश चतुर्थी पर हो मैच, शेड्यूल बदलने की मांग; जानें क्या है वजह
इंडिया
विपक्ष का हंगामा, संसद ठप! लोकसभा में 19%, राज्यसभा में 39% काम के साथ खत्म मानसून सत्र
विपक्ष का हंगामा, संसद ठप! लोकसभा में 19%, राज्यसभा में 39% काम के साथ खत्म मानसून सत्र
इंडिया
पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पताल में नर्स की संदिग्ध मौत, वॉशरूम में मिली लाश
पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पताल में नर्स की संदिग्ध मौत, वॉशरूम में मिली लाश
इंडिया
खरगे के मंच के शुद्धिकरण पर भड़कीं प्रियंका गांधी, देशभर में कांग्रेस करेगी सत्याग्रह
खरगे के मंच के शुद्धिकरण पर भड़कीं प्रियंका गांधी, देशभर में कांग्रेस करेगी सत्याग्रह
विश्व
भीषण बिजली संकट में बांग्लादेश, पावर स्टेशन पर हमला, भारत से लगाई गुहार
भीषण बिजली संकट में बांग्लादेश, पावर स्टेशन पर हमला, भारत से लगाई गुहार
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget