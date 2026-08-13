15 अगस्त पर बच्चों को ऐसे पहनाएं कपड़े, ठहर जाएगी सबकी नजरें

15 August Kids Outfit: 15 अगस्त के मौके पर पूरे देश में देशभक्ति का माहौल रहता है. स्कूलों में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर खास तैयारियां और कार्यक्रम किए जाते हैं. कई खास कार्यक्रम और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं. ऐसे में हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सबसे प्यारा और अलग नजर आए. अगर आप भी अपने बच्चे के लिए 15 अगस्त का आउटफिट चुन रहे है, तो स्टाइल के साथ उनके आराम और मानसून के मौसम का भी ध्यान रखें. तिरंगे रंगों वाले कपड़ों से लेकर फैंसी ड्रेस तक, इन ऑउटफिट के आइडियाज से बच्चों के लुक को खास बनाया जा सकता है.

स्कूल फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक

स्कूल के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को तिरंगे के रंगों वाले कपड़े पहनाएं जा सकते हैं. लड़कियों के लिए केसरिया, हरे रंग की फ्रॉक, स्कर्ट और नारंगी रंग की कुर्ती एक अच्छा विकल्प हो सकती है. वहीं लड़कों के लिए सफेद कुर्ता-पायजामा के साथ तिरंगे रंग की जैकट या स्टोल अच्छा लगेगा. इसके अलावा बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों जैसा रूप देकर भी उन्हें तैयार कर सकते है. 15 अगस्त की ऑउटफिट को और खास बनाने के लिए छोटा-सा तिरंगा, बैज या हेयरबैंड भी लगाया जा सकता है. इससे बच्चे का लुक सिंपल होने के साथ-साथ आकर्षक भी नजर आएगा.

फैंसी ड्रेस में दिखाएं क्रिएटिविटी

अगर बच्चों के स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन रखा गया है, तो बच्चे को किसी स्वतंत्रता सेनानी के किरदार में तैयार कर सकते हैं. भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई जैसे किरदार अच्छे विकल्प हो सकते हैं. लड़कियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई और लड़कों के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे और भी स्वतंत्रता सेनानियों का लुक बेहतर रहेगा. बच्चों को उनके किरदारों के अनुसार एक छोटा सा भाषण भी तैयार करवा दें, इसके साथ बच्चा और भी आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रस्तुति अच्छी तरह से दे पाएगा.

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आरामदायक कपड़ों को दें प्राथमिकता

बच्चों के कपड़ें केवल देखने में ही अच्छे नहीं बल्कि आरामदायक भी होने चाहिए. 15 अगस्त के दिन स्कूल फंक्शन के दौरान उनको काफी देर तक, बैठना चलना या मंच पर परफॉर्म करना पड़ता है. इसलिए बहुत टाइट, भारी या ज्यादा लेयर वाले कपड़े पहनाने से बचें. कपड़े सही फिटिंग के हों और उनमें वह आसानी से 15 अगस्त के होने वाले सारे कार्यक्रमों में अपनी शानदार प्रस्तुति दें सके. इसके अलावा जूते भी आरामदायक रखें, ताकि लंबे समय तक पहनने में ज्यादा परेशानी ना हो.

मानसून के हिसाब से चुने फैब्रिक

15 अगस्त के आस-पास बारिश और उमस का मौसम रहता है. ऐसे में बच्चों के लिए हल्के और आरामदायक कपड़ों के फैब्रिक अच्छे रहेंगे. कॉटन जैसे फैब्रिक पसीना सोखने में मदद करते हैं और लंबे समय तक पहनने में भी आरामदायक रहते हैं. बहुत मोटे और चमकदार फैब्रिक की जगह हल्का फैब्रिक चुनना ही बेहतर विकल्प होगा. अगर कार्यक्रम खुले मैदान में होने वाला है, तो रेनकोट या छाता रखना न भूलें. इस तरह बच्चा देशभक्ति के रंग में भी खूबसूरत दिखेगा और पूरे कार्यक्रम के दौरान आरामदायक भी महसूस करेगा.

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