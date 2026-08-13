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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलIndependence Day 2026:15 अगस्त पर हर भारतीय को करने चाहिए ये 15 संकल्प, पढ़ें पूरी लिस्ट

Independence Day 2026:15 अगस्त पर हर भारतीय को करने चाहिए ये 15 संकल्प, पढ़ें पूरी लिस्ट

Happy Independence Day 2026: इस 15 अगस्त स्वदेशी अपनाना, पानी बचाना, ट्रैफिक नियमों का पालन, टैक्स ईमानदारी, मतदान जैसे जिम्मेदारी 15 संकल्प अपनाकर हर भारतीय आजादी के जश्न को और खास बना सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 13 Aug 2026 07:28 PM (IST)
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Happy Independence Day 2026: 15 अगस्त सिर्फ झंडा फहराने और फिर पूरा दिन छुट्टी मनाने के लिए नहीं है. क्योंकि आजादी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि हर दिन निभाई जाने वाली जिम्मेदारी भी है. इस 15 अगस्त अगर हर भारतीय कुछ छोटे छोटे संकल्प ले लें, तो इसका असर पूरे देश पर दिख सकता है. आइए जानते हैं ऐसे ही 15 संकल्प, जिन्हें अपनाकर हम इस Independence Day को सच में यादगार बना सकते हैं.

स्वदेशी अपनाना

जहां तक मुमकिन हो, भारत में बने प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दें. इससे न सिर्फ लोकल कारोबार में इजाफा होता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है.

पानी बचाना

नल खुला छोड़ने की आदत छोड़ें और पानी का इस्तेमाल सोचकर करें. आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना अब सिर्फ सलाह नहीं, जरूरत बन चुका है.

ट्रैफिक नियमों का पालन

हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना और सिग्नल तोड़ने से बचना छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही आदतें हजारों जानें बचा सकती हैं.

टैक्स में ईमानदारी

समय पर और सही तरीके से टैक्स भरना हर नागरिक की जिम्मेदारी है. यही पैसा सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों जैसी सुविधाओं में लगता है.

मतदान जरूर करें

वोट डालना सिर्फ अधिकार नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी है. हर चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना लोकतंत्र को मजबूत बना रहे. 

यह भी पढ़ेंं: Independence Day 2026: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर बनाएं तिरंगा थाली, जानें क्या रखें मेन्यू में?

पर्यावरण का ख्याल

पेड़ लगाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना और कचरा सही जगह फेंकना जैसी छोटी आदतें पर्यावरण को बड़ा फायदा पहुंचा सकती हैं.

डिजिटल सुरक्षा अपनाना

अपनी निजी जानकारी को ऑनलाइन सुरक्षित रखें, फ्रॉड कॉल्स और मैसेज से सतर्क रहें और मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करने की आदत डालें.

सामाजिक जिम्मेदारी निभाना

जरूरतमंदों की मदद करना, महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान देना हर नागरिक का अहम फर्ज है.

सफाई का ध्यान रखना

सिर्फ घर नहीं, आस पड़ोस और सार्वजनिक जगहों को भी साफ रखने की आदत डालें, ताकि स्वच्छता एक आदत बने न कि सिर्फ अभियान.

बिजली की बचत

जरूरत न होने पर पंखा, लाइट और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद रखें, इससे बिजली भी बचेगी और खर्च भी कम होगा.

लोकल भाषाओं का सम्मान

अपनी मातृभाषा के साथ साथ देश की बाकी भाषाओं और संस्कृतियों का भी सम्मान करना राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाता है.

कानून का पालन

छोटे मोटे नियम तोड़ने की आदत को छोड़कर कानून का सम्मान करना हर नागरिक की बुनियादी जिम्मेदारी है.

जागरूक उपभोक्ता बनना

खरीदारी करते वक्त प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसके असली एमआरपी की जानकारी रखें, ताकि ठगी से बचा जा सके.

रक्तदान और अंगदान के लिए आगे आना

साल में कम से कम एक बार रक्तदान करने का संकल्प लें, यह किसी की जान बचाने का सबसे आसान तरीका है और अगर हो सके तो अंगदान के लिए भी संकल्प करना चाहिए.

देशभक्ति के संस्कार 

बच्चों को देश के इतिहास, संविधान और नागरिक कर्तव्यों के बारे में बताना, ताकि आने वाली पीढ़ी भी जिम्मेदार नागरिक बने.

यह भी पढ़ेंं: 15 Special Recipes On 15 August : आजादी का स्वाद! भारत के 15 राज्यों की मशहूर डिश चखें

Published at : 13 Aug 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
15 August India Independence Day Independence Day 2026
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