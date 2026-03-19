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Eid al-Fitr 2026: ईद-उल-फितर से जुड़े 10 ऐसे तथ्य जो शायद आपने कभी सुने ही नहीं होंगे!
Eid Ul-Fitr: ईद उल-फितर इस्लाम धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में शामिल है. रोजा के पाक महीने के अंत में इस पर्व को दुनियाभर के मुस्लिम मनाते हैं. जानिए इस उत्सव से जुड़े 10 तथ्यों के बारे में.
ईद उल फ़ितर 2026
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Published at : 19 Mar 2026 05:00 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion