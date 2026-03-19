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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मEid al-Fitr 2026: ईद-उल-फितर से जुड़े 10 ऐसे तथ्य जो शायद आपने कभी सुने ही नहीं होंगे!

Eid al-Fitr 2026: ईद-उल-फितर से जुड़े 10 ऐसे तथ्य जो शायद आपने कभी सुने ही नहीं होंगे!

Eid Ul-Fitr: ईद उल-फितर इस्लाम धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में शामिल है. रोजा के पाक महीने के अंत में इस पर्व को दुनियाभर के मुस्लिम मनाते हैं. जानिए इस उत्सव से जुड़े 10 तथ्यों के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 19 Mar 2026 05:00 PM (IST)
Eid Ul-Fitr: ईद उल-फितर इस्लाम धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में शामिल है. रोजा के पाक महीने के अंत में इस पर्व को दुनियाभर के मुस्लिम मनाते हैं. जानिए इस उत्सव से जुड़े 10 तथ्यों के बारे में.

ईद उल फ़ितर 2026

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ईद-उल-फितर, जिसे रोजा तोड़ने का पर्व भी कहा जाता है, दुनियाभर में मनाया जाने वाला एक विशेष मुस्लिम त्योहार है. यह दिन रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक है. ईद-उल-फितर पर मुस्लिम लोग अपने परिवार और दोस्तों से मिलते हैं, उपहार अदान-प्रदान करते हैं, और खास दावतों का आनंद लेते हैं.
ईद-उल-फितर, जिसे रोजा तोड़ने का पर्व भी कहा जाता है, दुनियाभर में मनाया जाने वाला एक विशेष मुस्लिम त्योहार है. यह दिन रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक है. ईद-उल-फितर पर मुस्लिम लोग अपने परिवार और दोस्तों से मिलते हैं, उपहार अदान-प्रदान करते हैं, और खास दावतों का आनंद लेते हैं.
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मुसलमान रमजान के पाक महीने के उपवास के बाद ईद-उल-फितर मनाते हैं. रमजान के दौरान मुस्लिम सुबह से शाम तक कुछ भी खाते-पीते नहीं हैं. इस महीने के अंत में ईद-उल-फितर का उत्सव मनाया जाता है.
मुसलमान रमजान के पाक महीने के उपवास के बाद ईद-उल-फितर मनाते हैं. रमजान के दौरान मुस्लिम सुबह से शाम तक कुछ भी खाते-पीते नहीं हैं. इस महीने के अंत में ईद-उल-फितर का उत्सव मनाया जाता है.
Published at : 19 Mar 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Islam Eid-ul-fitr Islam Religion Eid Ul Fitr 2026

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