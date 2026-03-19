Eid al-Fitr 2026: ईद-उल-फितर से जुड़े 10 ऐसे तथ्य जो शायद आपने कभी सुने ही नहीं होंगे!

ईद-उल-फितर, जिसे रोजा तोड़ने का पर्व भी कहा जाता है, दुनियाभर में मनाया जाने वाला एक विशेष मुस्लिम त्योहार है. यह दिन रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक है. ईद-उल-फितर पर मुस्लिम लोग अपने परिवार और दोस्तों से मिलते हैं, उपहार अदान-प्रदान करते हैं, और खास दावतों का आनंद लेते हैं.