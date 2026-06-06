भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों के बाद कौरव सेना को नए नेतृत्व की आवश्यकता थी. ऐसे समय में कर्ण को सेनापति नियुक्त किया गया. रणभूमि में उनके प्रवेश ने कौरव पक्ष में नया उत्साह भर दिया. सभी योद्धाओं को विश्वास था कि अब युद्ध और भी निर्णायक मोड़ लेने वाला है.