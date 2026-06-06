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Mahabharat: प्रतिभाशाली होने के बावजूद क्यों हार गए कर्ण? जानें निष्ठा, नेतृत्व और सही पक्ष चुनने की सीख
Mahabharat: महान योद्धा कर्ण की कहानी बताती है कि केवल प्रतिभा और पराक्रम ही काफी नहीं हैं. सफलता के लिए सही मूल्यों, सही निर्णयों और धर्म के पक्ष में खड़े होने का साहस भी उतना ही जरूरी है.
महाभारत कथा
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Published at : 06 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :Karan Mahabharat Katha Arjuna Mahabharat
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ओपी त्रिपाठी
Opinion