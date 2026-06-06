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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: प्रतिभाशाली होने के बावजूद क्यों हार गए कर्ण? जानें निष्ठा, नेतृत्व और सही पक्ष चुनने की सीख

Mahabharat: प्रतिभाशाली होने के बावजूद क्यों हार गए कर्ण? जानें निष्ठा, नेतृत्व और सही पक्ष चुनने की सीख

Mahabharat: महान योद्धा कर्ण की कहानी बताती है कि केवल प्रतिभा और पराक्रम ही काफी नहीं हैं. सफलता के लिए सही मूल्यों, सही निर्णयों और धर्म के पक्ष में खड़े होने का साहस भी उतना ही जरूरी है.

By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 06 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Mahabharat: महान योद्धा कर्ण की कहानी बताती है कि केवल प्रतिभा और पराक्रम ही काफी नहीं हैं. सफलता के लिए सही मूल्यों, सही निर्णयों और धर्म के पक्ष में खड़े होने का साहस भी उतना ही जरूरी है.

महाभारत कथा

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भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों के बाद कौरव सेना को नए नेतृत्व की आवश्यकता थी. ऐसे समय में कर्ण को सेनापति नियुक्त किया गया. रणभूमि में उनके प्रवेश ने कौरव पक्ष में नया उत्साह भर दिया. सभी योद्धाओं को विश्वास था कि अब युद्ध और भी निर्णायक मोड़ लेने वाला है.
भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों के बाद कौरव सेना को नए नेतृत्व की आवश्यकता थी. ऐसे समय में कर्ण को सेनापति नियुक्त किया गया. रणभूमि में उनके प्रवेश ने कौरव पक्ष में नया उत्साह भर दिया. सभी योद्धाओं को विश्वास था कि अब युद्ध और भी निर्णायक मोड़ लेने वाला है.
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जब कर्ण युद्धभूमि में पहुंचे, तो उनका व्यक्तित्व सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई दे रहा था. स्वर्णाभूषणों और कवच से सुसज्जित कर्ण को देखकर सैनिक और महारथी प्रभावित हो गए. उनकी उपस्थिति मात्र से कौरव सेना का आत्मविश्वास बढ़ गया और विजय की आशा फिर जाग उठी.
जब कर्ण युद्धभूमि में पहुंचे, तो उनका व्यक्तित्व सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई दे रहा था. स्वर्णाभूषणों और कवच से सुसज्जित कर्ण को देखकर सैनिक और महारथी प्रभावित हो गए. उनकी उपस्थिति मात्र से कौरव सेना का आत्मविश्वास बढ़ गया और विजय की आशा फिर जाग उठी.
Published at : 06 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Karan Mahabharat Katha Arjuna Mahabharat

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