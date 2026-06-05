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Mahabharat: जब अर्जुन के दिव्य अस्त्रों ने दंग कर दिया था पूरा हस्तिनापुर
Mahabharat: द्रोणाचार्य की रंगभूमि में कौरव-पांडवों ने युद्ध कौशल दिखाया. भीम-दुर्योधन के गदा युद्ध के बीच अर्जुन ने दिव्य अस्त्रों का प्रदर्शन कर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित किया.
महाभारत कथा
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Published at : 05 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :Mahabharat Katha Duryodhan Bhima Mahabharat
धर्म
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डॉ. अरुणाभा घोष
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