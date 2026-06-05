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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: जब अर्जुन के दिव्य अस्त्रों ने दंग कर दिया था पूरा हस्तिनापुर

Mahabharat: जब अर्जुन के दिव्य अस्त्रों ने दंग कर दिया था पूरा हस्तिनापुर

Mahabharat: द्रोणाचार्य की रंगभूमि में कौरव-पांडवों ने युद्ध कौशल दिखाया. भीम-दुर्योधन के गदा युद्ध के बीच अर्जुन ने दिव्य अस्त्रों का प्रदर्शन कर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित किया.

By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 05 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Mahabharat: द्रोणाचार्य की रंगभूमि में कौरव-पांडवों ने युद्ध कौशल दिखाया. भीम-दुर्योधन के गदा युद्ध के बीच अर्जुन ने दिव्य अस्त्रों का प्रदर्शन कर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित किया.

महाभारत कथा

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हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के अस्त्र-शस्त्र कौशल के प्रदर्शन के लिए भव्य रंगभूमि का आयोजन किया. कौरव और पांडव राजकुमारों ने दर्शकों के सामने प्रवेश किया. महारथियों, राजपरिवार और आम जनता की मौजूदगी में सभी की निगाहें युवराजों के प्रदर्शन पर टिकी थीं.
हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के अस्त्र-शस्त्र कौशल के प्रदर्शन के लिए भव्य रंगभूमि का आयोजन किया. कौरव और पांडव राजकुमारों ने दर्शकों के सामने प्रवेश किया. महारथियों, राजपरिवार और आम जनता की मौजूदगी में सभी की निगाहें युवराजों के प्रदर्शन पर टिकी थीं.
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सबसे पहले युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया. उन्होंने धनुर्विद्या, तलवारबाजी और विभिन्न युद्ध कलाओं में अपनी दक्षता दिखाई. उनके संतुलित प्रदर्शन ने दर्शकों को प्रभावित किया और द्रोणाचार्य के प्रशिक्षण की श्रेष्ठता को साबित किया.
सबसे पहले युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया. उन्होंने धनुर्विद्या, तलवारबाजी और विभिन्न युद्ध कलाओं में अपनी दक्षता दिखाई. उनके संतुलित प्रदर्शन ने दर्शकों को प्रभावित किया और द्रोणाचार्य के प्रशिक्षण की श्रेष्ठता को साबित किया.
Published at : 05 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Duryodhan Bhima Mahabharat

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