ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम वनवास पूरा करने के बाद अपनी नगरी अयोध्या वापस लौटे थे, तब उनके स्वागत और खुशी में अयोध्या के लोगों ने अपने अपने घरों और पूरी अयोध्या नगरी को दीपक जलाकर सजाया था. इसी कारण दिवाली के दिन अपने घर को दीपों से सजाने की परंपरा है. दिवाली का पर्व 5 दिनों का पर्व होता है, पांचों दिन दीपक जलाए जाते हैं. आइए जानते हैं कि दिवाली पर कितने दीपक जलाने शुभ माने जाते हैं, दीपक को किन स्थानों पर जलाना चाहिए और किस दिन कितने दीपक जलाने की परंपरा है.