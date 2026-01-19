‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी

भारतीय क्रिकेट टीम में विराट कोहली को अक्सर उनके आक्रामक अंदाज और मैदान पर दिखने वाले जोश के लिए जाना जाता है. हालांकि ड्रेसिंग रूम के अंदर उनका एक बिल्कुल अलग रूप भी है. वहां विराट सिर्फ सीनियर खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक मजाकिया इंसान भी है. टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने हाल ही में विराट से जुड़ा एक ऐसा ही मजेदार किस्सा शेयर किया है, जो काफी चर्चा में है.

चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद का मजेदार वाकया

यह घटना 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीत के तुरंत बाद की है. भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में सेलीब्रेशन चल रहा था. इसी दौरान हर्षित राणा की पहली बार मुलाकात विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से हुई. पहली मुलाकात होने की वजह से हर्षित ने पूरे सम्मान के साथ अनुष्का को “मैडम” कहकर बुलाया.

‘मैडम क्यों, भाभी बोल’

हर्षित का यह कहना विराट कोहली के कानों तक पहुंच गया. बस फिर क्या था, विराट ने तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए उनकी खिंचाई शुरू कर दी. हर्षित ने एक इंटरव्यू में बताया कि विराट ने हंसते हुए उनसे कहा, “तू मैडम क्यों बोल रहा है? भाभी बोल!”

इतना ही नहीं, विराट यहीं नहीं रुके. उन्होंने मजाकिया अंदाज में अनुष्का से भी कहा कि यही वही लड़का है, जिसने थोड़ी देर पहले जीत को सेलीब्रेट करते हुए मेरे ऊपर शैम्पेन की बारिश कर दी थी और अब अचानक बहुत इतना सीधा बनकर “मैडम” बोल रहा है.

ड्रेसिंग रूम के सबसे बड़े एंटरटेनर

इस पूरे वाकये को याद करते हुए हर्षित राणा ने कहा कि विराट कोहली को मजाक करना अच्छा लगता है जैसे वो कभी-कभी मैदान पर भी मस्ती करते हुए दिख जाते है. मैदान पर भले ही वह काफी गंभीर और आक्रामक नजर आते हों, लेकिन टीम के भीतर वह सबसे ज्यादा हंसने-हंसाने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं. उनका मानना है कि विराट जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट के बाद या अहम मैचों के बीच खिलाड़ियों पर कितना दबाव रहता है, और ऐसे में हल्का-फुल्का मजाक टीम का माहौल बेहतर बना देता है.

सीनियर होते हुए भी बड़े भाई जैसा व्यवहार

यह किस्सा साफ दिखाता है कि विराट कोहली सिर्फ रन मशीन या आक्रामक लीडर ही नहीं हैं, बल्कि वह जूनियर खिलाड़ियों के लिए बड़े भाई जैसे भी हैं. वह नए खिलाड़ियों को सहज महसूस कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते. यही वजह है कि टीम इंडिया के कई युवा खिलाड़ी विराट को सिर्फ अपना आदर्श ही नहीं, बल्कि अपना मार्गदर्शक भी मानते हैं.