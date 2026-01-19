मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए NEET UG 2026 एक महत्वपूर्ण परीक्षा है.इस परीक्षा के जरिए MBBS, BDS, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नर्सिंग समेत कई मेडिकल कोर्सों में दाखिला मिलता है. NEET परीक्षा का आयोजन हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा किया जाता है और इसमें देशभर से लाखों छात्र हिस्सा लेते हैं.

कब होगी परीक्षा

NEET UG 2026 की परीक्षा मई 2026 के पहले रविवार को आयोजित होने की संभावना है. हालांकि, इसकी आधिकारिक तारीख NTA द्वारा बाद में घोषित की जाएगी. यह परीक्षा ऑफलाइन मोड यानी पेन-पेपर बेस्ड फॉर्मेट में ली जाएगी और परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा.

परीक्षा का पैटर्न

NEET UG 2026 में कुल 180 प्रश्न पूछे जाएंगे. इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री से 45-45 सवाल जबकि बायोलॉजी से 90 सवाल होंगे. परीक्षा कुल 720 अंकों की होगी. हर सही उत्तर पर 4 अंक मिलेंगे और गलत जवाब देने पर 1 अंक काटा जाएगा.

NEET UG 2026 के लिए पात्रता

NEET UG 2026 में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का 12वीं कक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है. सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं, जबकि SC, ST और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक हासिल करने होते हैं. इसके अलावा परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 17 साल होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा तय नहीं की गई है.

आवेदन शुल्क

आवेदन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवार को ऑनलाइन माध्यम से शुल्क जमा करना होगा. सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1700 रुपये, OBC और EWS के लिए 1600 रुपये और SC, ST वर्ग के लिए 1000 रुपये तय किया गया है.

फॉर्म सबमिट करने से पहले रखें ये ध्यान

फाइनल सबमिट करने से पहले आवेदन फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लेना जरूरी है. किसी भी तरह की गलती होने पर आवेदन रद्द हो सकता है. फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें.

कैसे करें आवेदन ?

सबसे पहले NEET की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर “NEET UG 2026 Registration” लिंक पर क्लिक करें.

नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जरूरी जानकारी भरें और पासवर्ड बनाएं.

मोबाइल और ईमेल पर आए OTP को डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

अब Application Number और पासवर्ड से लॉगिन करें.

पर्सनल डिटेल्स, पढ़ाई की जानकारी, परीक्षा भाषा और परीक्षा शहर भरें.

जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें.

फॉर्म सबमिट करने से पहले सारी जानकारी दोबारा चेक करें.

कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.



यह भी पढ़ें - CBSE Board Exams 2026 : प्राइवेट छात्रों के एडमिट कार्ड जारी, 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं; जानें कैसे कर सकतें हैं डाउनलोड

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI