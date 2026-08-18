रनिंग से पहले इन बातों का रखें ध्यान, वरना हो सकती है मौत

Death During Running: अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि रनिंग करने से सेहत में सुधार होती है, लेकिन क्या होगा आपको पता चले कि रनिंग करने से आपकी जान भी जा सकती है, जी हां अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है और आप पूरी जानकारी के बिना रनिंग करते हैं तो इससे आपकी जान भी जा सकती है. हाल ही में देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) में एक कैडेट की मौत भी कुछ इसी प्रकार थी जिसकी खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है. बता दें कि हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले कैडेट निशांत धनखड़ 9 अगस्त को दौड़ लगाते समय अचानक बेहोश हो गए थे.

जिसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में लेकर जाया गया लेकिन उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें फौरन दिल्ली रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था जिसके दौरान 15 अगस्त को उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि उनकी मौत का कारण गलत तरीके से रनिंग करना था, हालांकि इस बात की पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर मौत की असली वजह क्या है.

इस घटना के बाद ये बात हर किसी को समझना चाहिए कि अपने शरीर को फिट रखने के लिए केवल रनिंग करना एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं होता है बल्कि, सही तरीके से करना ज्यादा जरूरी होता है नहीं तो ये आपके लिए कब जानलेवा साबित हो जाएगा आपको अंदाजा भी नहीं है. ऐसे में जरूरी है कि आप रनिंग करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखें जिससे आप अपने आप को मौत के कुएं में धकेलने से रोक सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

रनिंग से पहले इन बातों का रखें खास ध्यान

अक्सर ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद घर से निकलते ही दौड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत तरीका होता है. बता दें कि रनिंग करने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने शरीर को उसके लिए तैयार कर लें. इसमें सबसे पहले हल्की स्ट्रेचिंग और वॉर्मअप जरूर करें, ताकि मांसपेशियां और जोड़ दौड़ने के लिए तैयार हो जाएं. खाली पेट या बहुत भारी खाना खाकर दौड़ना नहीं चाहिए. शरीर में पानी की कमी न हो, इसका ध्यान रखें और दौड़ने से पहले पर्याप्त पानी पिएं. अगर मौसम बहुत गर्म या उमस भरा है, तो तेज धूप में दौड़ने से बचें, क्योंकि इससे शरीर का तापमान अचानक बढ़ सकता है और लू लगने का खतरा रहता है. वहीं जिन लोगों को दिल की बीमारी, सांस की तकलीफ या कोई पुरानी बीमारी है, उन्हें दौड़ शुरू करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए.

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शरीर के संकेतों को न करें नजरअंदाज

दौड़ते समय अगर सिर घूमना, सांस फूलना, सीने में दर्द, बहुत ज्यादा थकान या चक्कर जैसा महसूस हो, तो तुरंत दौड़ना बंद कर देना चाहिए. कई बार लोग इन संकेतों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर बड़ी दिक्कत बन सकता है. दौड़ने के बाद अचानक रुकने की बजाय धीरे-धीरे स्पीड कम करनी चाहिए, ताकि दिल की धड़कन सामान्य हो सके. ट्रेनिंग या फिटनेस से जुड़ी संस्थाओं में भी यह जरूरी है कि हर कैडेट या स्टूडेंट की समय-समय पर मेडिकल जांच हो, ताकि किसी बीमारी का पता पहले ही चल सके.

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