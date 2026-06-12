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Mahabharat: परिवार के लिए समर्पण कैसा हो? महाभारत में भीम ने दिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण
Mahabharat: लाक्षागृह से बचने के बाद जंगल में भटकते पांडवों के लिए भीम सहारा बने. यह प्रसंग बताता है कि परिवार का प्यार, जिम्मेदारी और समर्पण हर संकट को पार करने की शक्ति देता है.
महाभारत कथा
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Published at : 12 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :Bheem Mahabharat Katha Kunti Mahabharat
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