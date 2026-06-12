लाक्षागृह की भीषण आग से सुरक्षित निकलने के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ घने जंगलों में भटक रहे थे. वे लगातार स्थान बदल रहे थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके. कई दिनों की थकान, भूख और अनिश्चितता ने सभी को कमजोर कर दिया था, लेकिन जीवित रहने की आशा उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे रही थी.