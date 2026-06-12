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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: परिवार के लिए समर्पण कैसा हो? महाभारत में भीम ने दिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण

Mahabharat: परिवार के लिए समर्पण कैसा हो? महाभारत में भीम ने दिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण

Mahabharat: लाक्षागृह से बचने के बाद जंगल में भटकते पांडवों के लिए भीम सहारा बने. यह प्रसंग बताता है कि परिवार का प्यार, जिम्मेदारी और समर्पण हर संकट को पार करने की शक्ति देता है.

By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 12 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Mahabharat: लाक्षागृह से बचने के बाद जंगल में भटकते पांडवों के लिए भीम सहारा बने. यह प्रसंग बताता है कि परिवार का प्यार, जिम्मेदारी और समर्पण हर संकट को पार करने की शक्ति देता है.

महाभारत कथा

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लाक्षागृह की भीषण आग से सुरक्षित निकलने के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ घने जंगलों में भटक रहे थे. वे लगातार स्थान बदल रहे थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके. कई दिनों की थकान, भूख और अनिश्चितता ने सभी को कमजोर कर दिया था, लेकिन जीवित रहने की आशा उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे रही थी.
लाक्षागृह की भीषण आग से सुरक्षित निकलने के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ घने जंगलों में भटक रहे थे. वे लगातार स्थान बदल रहे थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके. कई दिनों की थकान, भूख और अनिश्चितता ने सभी को कमजोर कर दिया था, लेकिन जीवित रहने की आशा उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे रही थी.
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लंबी यात्रा और भीषण थकान के बीच कुंती को तेज प्यास लगी. उन्होंने अपने पुत्रों से पानी लाने की बात कही. माता की व्याकुलता देखकर भीम तुरंत जल की खोज में निकल पड़े. वे जंगल के भीतर दूर तक गए और चारों ओर ध्यान से देखने लगे कि कहीं कोई नदी, तालाब या जलस्रोत दिखाई दे जाए.
लंबी यात्रा और भीषण थकान के बीच कुंती को तेज प्यास लगी. उन्होंने अपने पुत्रों से पानी लाने की बात कही. माता की व्याकुलता देखकर भीम तुरंत जल की खोज में निकल पड़े. वे जंगल के भीतर दूर तक गए और चारों ओर ध्यान से देखने लगे कि कहीं कोई नदी, तालाब या जलस्रोत दिखाई दे जाए.
Published at : 12 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
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