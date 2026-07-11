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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलAustralia Hotel Cost: ऑस्ट्रेलिया में कितने रुपये में मिलता है होटल, यहां सप्ताह भर रुकने में कितना आएगा खर्च?

Australia Hotel Cost: ऑस्ट्रेलिया में कितने रुपये में मिलता है होटल, यहां सप्ताह भर रुकने में कितना आएगा खर्च?

Australia Tour Budget From India: ऑस्ट्रेलिया घूमने का सपना बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन ट्रिप प्लान करने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि वहां होटल का खर्च कितना आएगा.

Written By : सोनम |  Updated at : 11 Jul 2026 08:23 AM (IST)
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Australia Trip Hotel Cost 2026: पीएम मोदी अपने तीन देशों के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे. जिसके बाद लोगों के मन में यहां के बारे में जानने की इच्छा बढ़ गई. ऑस्ट्रेलिया घूमने का सपना बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन ट्रिप प्लान करने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि वहां होटल का खर्च कितना आएगा. अगर आप भी एक सप्ताह के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले वहां के रहने का बजट समझ लेना जरूरी है. होटल का किराया शहर, लोकेशन और होटल की कैटेगरी के हिसाब से काफी अलग-अलग हो सकता है. 

सबसे सस्ता विकल्प क्या है आपके पास?

अगर आपका बजट कम है, तो हॉस्टल या बजट होटल सबसे सस्ता विकल्प होते हैं. यहां डॉर्म बेड या बेसिक रूम के लिए करीब 2,500 से 4,500 रुपये प्रति रात खर्च करने पड़ सकते हैं. कई हॉस्टल में प्राइवेट रूम भी मिल जाते हैं, जिनका किराया लगभग 4,500 से 6,200 रुपये प्रति रात तक पहुंच सकता है. अकेले यात्रा करने वाले या कम बजट में घूमने वालों के लिए यह अच्छा विकल्प माना जाता है. ज्यादातर भारतीय परिवार मिड-रेंज होटलों को चुनते हैं। ऐसे होटल में एक रात रुकने का खर्च आमतौर पर 7,000 से 12,000 रुपये के बीच होता है. कई जगहों पर किचनेट की सुविधा भी मिलती है, जहां आप खुद चाय-नाश्ता या हल्का खाना बना सकते हैं. इससे बाहर खाने का खर्च काफी कम हो जाता है. 

लग्जरी होटलों की कीमत?

अगर आप लग्जरी होटल में रुकना चाहते हैं, तो बजट और बढ़ जाएगा. ऐसे होटलों में एक रात का किराया करीब 15,000 रुपये से शुरू होकर 30,000 रुपये या उससे अधिक भी हो सकता है. हालांकि सामान्य छुट्टियों के लिए मिड-रेंज होटल ही सबसे संतुलित विकल्प माने जाते हैं.

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एक हफ्ते में कितना हो सकता है खर्च

अब बात करें एक सप्ताह के खर्च की. यदि आप बजट होटल में रुकते हैं, तो सात दिन का होटल खर्च लगभग 17,500 से 31,500 रुपये तक हो सकता है. वहीं मिड-रेंज होटल चुनने पर 49,000 से 84,000 रुपये तक का बजट रखना चाहिए. अगर लग्जरी होटल में ठहरने का प्लान है, तो सिर्फ होटल पर ही 1.05 लाख से 2.10 लाख रुपये या उससे ज्यादा खर्च हो सकता है. अगर दोस्तों या परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो सर्विस अपार्टमेंट भी अच्छा विकल्प हो सकता है. कई बार तीन या चार लोगों के बीच किराया बांटने पर प्रति व्यक्ति खर्च होटल की तुलना में काफी कम पड़ता है. इसके साथ ही किचन होने की वजह से रोज बाहर खाना खाने की जरूरत भी नहीं रहती. 

कितने दिन पहले बुकिंग करें?

यात्रा के दौरान खर्च कम रखना चाहते हैं, तो होटल की बुकिंग 3 से 4 महीने पहले करना बेहतर रहता है. इसके अलावा मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के बीच यात्रा करने पर अक्सर बेहतर डील मिल जाती हैं. इन महीनों में मौसम भी सुहावना रहता है और पर्यटकों की भीड़ अपेक्षाकृत कम होती है. 

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 08:23 AM (IST)
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