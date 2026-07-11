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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलGoa Tour Package: ट्रेन के दाम में फ्लाइट से गोवा! 4-स्टार होटल का मजा और फ्री खाना, IRCTC लाया शानदार पैकेज

Goa Tour Package: ट्रेन के दाम में फ्लाइट से गोवा! 4-स्टार होटल का मजा और फ्री खाना, IRCTC लाया शानदार पैकेज

IRCTC Travel Package: गोवा घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन हैदराबाद से गोवा के लिए एक शानदार टूर पैकेज लेकर आया है.

Written By : सोनम |  Updated at : 11 Jul 2026 06:53 AM (IST)
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IRCTC Goa Delight Tour Package 2026: अगर आप मानसून के बाद गोवा घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन हैदराबाद से गोवा के लिए एक शानदार टूर पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज में आने-जाने की फ्लाइट, 4 स्टार होटल में ठहरने की सुविधा, नाश्ता और डिनर के साथ स्थानीय टूरिस्ट स्थलों की सैर भी शामिल है. ऐसे में यात्रियों को अलग-अलग बुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

गोवा की लग्जरी लाइफ

गोवा अपनी खूबसूरत समुद्री तटों, बेहतरीन प्राकृतिक नजारों और सुकून भरे माहौल के लिए देश-विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद माना जाता है. यहां कोलवा, कैंडोलिम, मीरामार, अंजुना और वरका जैसे बीच बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. अरब सागर के किनारे फैली प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण यहां की यात्रा को यादगार बना देते हैं. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन  के इस पैकेज का नाम 'गोवा डिलाइट' है, जिसका पैकेज कोड SHA03 रखा गया हैय यह टूर फ्लाइट के जरिए कराया जाएगा और इसकी शुरुआत हैदराबाद एयरपोर्ट से होगी. यात्रियों को 3 रात और 4 दिन गोवा में ठहरने का मौका मिलेगा. 

 

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कब शुरू होगी यह जर्नी?

यह पैकेज दो अलग-अलग तारीखों में उपलब्ध है. पहली यात्रा 26 अगस्त 2026 से शुरू होगी, जबकि दूसरी यात्रा 9 सितंबर 2026 को रवाना होगी. अगस्त बैच में हैदराबाद से गोवा के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6E-905 दोपहर 11:45 बजे उड़ान भरेगी और 1:05 बजे गोवा पहुंचेगी. वापसी 29 अगस्त को गोवा से हैदराबाद के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6E-117 से होगी. वहीं सितंबर बैच की वापसी 12 सितंबर को इंडिगो की फ्लाइट 6E-712 से होगी.

कितना होगा खर्च?

अगर पैकेज की कीमत की बात करें तो अगस्त बैच में सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए प्रति व्यक्ति 26,950 रुपये, डबल शेयरिंग पर 21,500 रुपये और ट्रिपल शेयरिंग पर 21,000 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं सितंबर बैच में यही पैकेज थोड़ा सस्ता है. इसमें सिंगल ऑक्यूपेंसी का किराया 24,640 रुपये, डबल शेयरिंग का 19,200 रुपये और ट्रिपल शेयरिंग का 18,680 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है. बच्चों के लिए भी अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार रियायती शुल्क तय किया गया है.

क्या- क्या सुविधा इसमें शामिल?

इस पैकेज में हैदराबाद से गोवा और वापसी की फ्लाइट टिकट, गोवा में 4 स्टार होटल नीलम्स द ग्रैंड में 3 रात ठहरने की सुविधा, 3 ब्रेकफास्ट और 3 डिनर, एसी वाहन से स्थानीय पर्यटन, ट्रैवल इंश्योरेंस, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन  एस्कॉर्ट की सुविधा और सभी लागू टैक्स शामिल हैं.

हालांकि, लंच, हैदराबाद एयरपोर्ट तक आने-जाने का खर्च, फ्लाइट में मिलने वाला भोजन, मांडोवी रिवर क्रूज, गाइड शुल्क, व्यक्तिगत खर्च, लॉन्ड्री, पेय पदार्थ और पैकेज में शामिल नहीं की गई अन्य सेवाओं का भुगतान यात्रियों को स्वयं करना होगा. एयरफेयर या एयरपोर्ट टैक्स में भविष्य में होने वाली बढ़ोतरी भी अतिरिक्त रूप से देनी होगी. आईआरसीटीसी के अनुसार इस टूर के लिए फिलहाल केवल 19 सीटें उपलब्ध हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 06:53 AM (IST)
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